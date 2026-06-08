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醫揭腎友5大水果地雷：楊桃最危險 嚴重致死

記者廖靜清／台北即時報導
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在所有水果中，楊桃被腎臟科醫師視為最危險的水果之一。示意圖。（取材自pexels...
在所有水果中，楊桃被腎臟科醫師視為最危險的水果之一。示意圖。（取材自pexels.com@hartono subagio ）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：腎功能不全者吃水果須控量，否則可能高血鉀、心律不整，甚至危及生命。
  • 重點二：楊桃含神經毒素Caramboxin，腎友無法排除，可能引發昏迷、抽搐與死亡。
  • 重點三：釋迦、香蕉、葡萄柚等水果及果乾，皆可能因高鉀或藥物交互作用成風險。

台灣有「水果王國」美譽，但對全台超過200萬名慢性腎臟病患者而言，水果不一定都是健康食品。腎臟科醫師洪永祥提醒，部分水果富含鉀離子、糖分，某些成分會影響肝臟代謝酵素，與藥物產生交互作用，若沒有留意食用種類與份量，輕則造成腎功能惡化，重則可能引發心律不整，甚至危及生命。

洪永祥在臉書「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」分享，一名70歲陳姓老翁患有慢性腎臟病第三期，平時規律回診追蹤。日前親友寄來一箱當季釋迦，家人擔心放久變質，連續數天每天讓他吃下一整顆大釋迦。沒想到第4天晚上，陳伯伯突然全身無力、胸口悶痛，心跳明顯不規則。

緊急送醫後發現血鉀高達6.8 mmol/L，遠超過正常值範圍，心電圖也出現異常變化，差點因高血鉀導致心臟驟停。洪永祥以個案為例，說明慢性腎臟病患者最常見卻也容易忽略的飲食陷阱，水果並非吃得愈多愈健康，應依腎功能狀況調整，必要時諮詢腎臟科醫師或營養師，才能兼顧營養與安全。

洪永祥列出五種腎臟不好，千萬別踩的五大水果地雷：

1.楊桃：是腎友「絕對禁忌」

在所有水果中，楊桃被腎臟科醫師視為最危險的水果之一。楊桃含有特殊神經毒素「Caramboxin」，一般人可經由腎臟代謝排出，但腎功能不全患者無法有效清除，毒素可能累積於體內並進入中樞神經系統，引發持續打嗝、嘔吐、意識混亂、抽搐，甚至昏迷與死亡。

2.高鉀水果：恐引發致命心律不整

腎臟負責排除體內多餘鉀離子，當腎功能下降時，鉀容易累積形成高血鉀症。洪永祥提醒，包括釋迦、香蕉、奇異果、龍眼、櫻桃、哈密瓜、火龍果及草莓，都屬於鉀含量較高的水果，應依個人腎功能狀況控制攝取量。葡萄乾、柿餅、紅棗及黑棗等水果乾，因脫水濃縮使鉀含量大幅增加，對腎友風險更高。

3.農藥殘留：增加腎臟負擔

除了鉀離子問題外，農藥殘留也是腎友容易忽略的風險。洪永祥表示，健康腎臟可協助代謝微量化學物質，但腎功能受損患者排毒能力下降，若長期暴露於農藥殘留環境，可能增加腎臟負擔。草莓、葡萄、桃子等皮薄水果較容易殘留農藥，食用前應以流動清水充分沖洗，必要時削皮後再食用。

4.葡萄柚、柚子：恐影響藥效

許多慢性腎臟病患者同時患有高血壓、糖尿病，需長期服藥控制病情。洪永祥指出，葡萄柚、柚子及部分柑橘類水果含有「呋喃香豆素」，可能抑制體內代謝藥物的重要酵素，使部分降血壓藥、降血脂藥及免疫抑制劑濃度異常升高。

5.芒果、荔枝：糖分高恐加速腎病惡化

糖尿病是台灣慢性腎臟病最主要原因之一，洪永祥說，芒果、荔枝、鳳梨等高甜度水果含有較多果糖與糖分，若攝取過量，容易造成血糖波動，也可能增加尿酸生成，進一步加重腎臟負擔。

洪永祥強調，水果富含維生素、膳食纖維及抗氧化物質，對維持血管健康與改善便秘仍有幫助，腎友不必完全戒除水果。相對較安全的選擇包括蘋果、芭樂及葡萄，但仍須依照個人腎功能與營養師建議控制份量。

精華 FAQ

  • 因為腎功能下降後，鉀離子與部分毒素、藥物代謝物較難排出，若水果吃太多，可能造成高血鉀、心律不整，甚至讓腎功能進一步惡化。

  • 最危險的是楊桃。它含有Caramboxin，腎友無法有效代謝與排除，可能累積後侵犯中樞神經，導致打嗝、嘔吐、意識混亂、抽搐，嚴重可昏迷甚至死亡。

  • 除了楊桃外，還要注意高鉀水果、果乾、農藥殘留，以及葡萄柚和柚子可能影響降壓藥、降血脂藥與免疫抑制劑藥效；芒果、荔枝等高糖水果也不宜過量。

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