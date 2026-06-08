職場背鍋、感情鬧僵 4生肖6月小心別跌坑

近期屬鼠者運勢略顯低迷，工作上即使問題並非出自自身，也可能成為被追究責任的對象。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Yan Krukau ）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 6月有四個生肖易遇小人，職場恐遭背鍋與搶功。

6月有四個生肖易遇小人，職場恐遭背鍋與搶功。 重點二： 生肖鼠、龍、羊、狗本月在人際與感情上都要提高警覺。

生肖鼠、龍、羊、狗本月在人際與感情上都要提高警覺。 重點三：面對誤會、壓力與責任轉嫁，宜低調、保留證據並守住界線。

進入6月後，隨著氣溫節節攀升，不少人容易感到疲憊、注意力下降。然而，對部分生肖而言，近期真正需要提防的恐怕不只是炎熱天氣，而是潛伏在人際關係中的暗流。「搜狐網」命理文章分析指出，有4個生肖在本月特別容易遭遇小人作祟，職場上可能面臨責任被轉嫁、功勞遭搶奪，甚至無端捲入是非風波；感情方面也可能因誤會、猜忌或溝通不良而亮起警訊。面對各種挑戰，唯有提高警覺、謹慎應對，才能降低衝擊，避免讓自己陷入進退兩難的局面。

生肖鼠

近期屬鼠者運勢略顯低迷，無論在職場或感情領域，都容易遭遇誤解與責任轉嫁。工作上，即使問題並非出自自身，也可能成為被追究責任的對象。感情方面，伴侶之間的信任感也面臨考驗，原本微不足道的小事，可能被放大成爭執導火線，甚至引發猜忌與誤會。建議屬鼠者近期處事更加謹慎，避免捲入是非，同時保留相關紀錄與證據，以降低不必要的風險。

生肖龍

向來自信且企圖心強的屬龍者，近期需特別留意鋒芒過露所帶來的人際壓力。職場上，即使付出大量心力完成工作成果，也可能面臨功勞遭人挪用，甚至在出現問題時被推上第一線承擔責任。此外，在感情關係中，過於強勢的態度也可能讓另一半感到壓力累積。建議近期保持低調，尊重團隊合作，並在親密關係中多傾聽對方想法，避免因溝通失衡而產生裂痕。

生肖羊

屬羊者近期在人際與工作層面容易遭遇委屈，即使依照規範行事，仍可能成為外界批評或究責的對象。在職場上，明明依照流程執行任務，卻因突發狀況遭到責難。感情方面，也需留意爛桃花或家人介入帶來的影響，原本穩定的關係可能因此產生摩擦。專家建議，屬羊者近期應適度堅守立場，不必凡事攬責上身，同時加強與伴侶溝通，共同面對外界干擾。

生肖狗

個性誠懇、樂於助人的屬狗者，近期反而容易因過度配合他人而吃虧。工作上，面對同事請託往往來者不拒，卻可能在發生問題時成為被究責的對象。感情方面，過度遷就與忍讓也可能讓伴侶逐漸視為理所當然，甚至產生缺乏主見的印象，進而影響關係互動。建議屬狗者近期建立明確界線，對不合理要求勇於表達立場，在感情中也應維持自我價值與原則，才能避免長期委屈自己。