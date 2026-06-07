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點牛排時有禁忌語 服務生一聽會秒翻白眼

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牛排館服務生分享最讓人困擾的點餐要求。牛排館示意圖，與本新聞無關。（取材自pex...
牛排館服務生分享最讓人困擾的點餐要求。牛排館示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Farhad Ibrahimzade）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：點牛排時說五分多熟，因無標準定義常讓廚師難以判斷。
  • 重點二：牛排熟度關鍵在內部溫度，並非只看一分熟或七分熟名稱。
  • 重點三：高級牛排若點全熟或搭番茄醬，常會破壞肉質與風味。

晚餐選擇到牛排館享受鮮美多汁的牛排是一大享受，無論是到德州鮮切牛排（Texas Roadhouse）點一份平價沙朗牛排，或是到高檔餐廳大啖高品質肋眼牛排都很美味，不過客人五花八門的要求有時讓服務生和主廚哭笑不得，其中最常讓餐廳感到困擾的就是像「五分多熟」等非標準的熟度，讓主廚不確定如何烹煮，或是要求全熟牛排或搭番茄醬，很可能破壞牛排風味。

Food Republic報導，不像標準的一分熟、五分熟、全熟，或是意見兩極的一分熟，「五分多熟度」並不是標準通用的熟度分級，而通常指介於五分熟和七分熟之間的牛排，但因為沒有確切標準，廚師常常只能憑直覺猜測顧客想要的熟度。一位服務生在Reddit上表示，自己從事這行已經好幾年，常常遇到客人要求「五分多熟」或「三分多熟」（medium rare plus），每次遇到這種情況，他通常直接輸入七分熟和五分熟。

考慮到五分熟與七分熟之間的差距原本就很小，這項要求顯得更棘手。牛排的熟度名稱其實沒有意義，真正重要的是肉的內部溫度。五分熟的牛排通常會烤至華氏140至145度，七分熟接近150至155度，三分熟則約為130至135度。實際上，所謂的「五分多熟」可能只是烤架上多或少烤幾秒的差異，最後可能還是落在五分熟或七分熟的範圍內。

另一種可能不會讓服務生感到困擾，卻會惹惱主廚的點餐方式，就是要求將牛排烤至全熟。有些人就是不喜歡肉裡呈現粉紅色或紅色，但對牛排純粹主義者而言，將優質的牛排烤至全熟，會剝奪許多讓牛排吸引人的特質。烹煮越久，肉質就越乾，原本讓牛排有著柔嫩口感與獨特風味的大部分脂肪和肉汁都會流失，尤其是和牛等頂級肉品，因為豐富的油花和如奶油般的口感而價格昂貴。

因此，有些高檔牛排館的服務生會建議以三分熟或五分熟享用高級牛排的完整風味，在法國等牛排傳統濃厚的國家，主廚甚至會拒絕將牛排烤至全熟。知名美食節目主持人波登（Anthony Bourdain）曾說，點全熟牛排的人通常只會得到最差的部位。

除了選擇牛排的熟度外，點餐時挑選合適的醬汁也很重要。像黑胡椒醬或阿根廷青醬（chimichurri）等經典醬汁，正能襯托肉質的濃郁風味；但有一種常見的醬汁要求，可能會讓服務生翻白眼，那就是番茄醬。這一美味的醬料本身沒有問題，問題在於番茄醬鮮明的甜味與酸味，往往會完全壓過牛肉的風味，而不是相互搭配。

精華 FAQ

  • 因為「五分多熟」不是標準熟度，沒有明確的烹調界線，廚師只能猜測客人想要的口感，常在五分熟與七分熟之間拿捏，容易造成出餐誤差。

  • 牛排熟度真正重要的是內部溫度，而非名稱本身。文章提到五分熟、七分熟與三分熟都有大致溫度區間，烤多久只差幾秒就可能改變結果。

  • 因為全熟會讓牛排更乾，流失脂肪與肉汁，削弱柔嫩口感；番茄醬則甜酸味太強，容易壓過牛肉本身風味，因此常被視為不搭配的要求。

德州 牛排

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