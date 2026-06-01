我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約啟動免費房屋檢查 「撥打311」預約安全及養護諮詢

誤以為偷水 南卡華裔店主槍殺14歲少年

93歲婆婆體檢數據驚呆美國醫師 華人揭頂級抗老祕訣

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
小紅書網友分享高齡婆婆健康抗老作息。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels....
小紅書網友分享高齡婆婆健康抗老作息。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Kampus Production ）

一名旅居美國的華人網友「徐蘋果在美國」近日在小紅書分享，自己陪93歲婆婆做健康檢查時，體檢報告竟比許多年輕人還漂亮，尤其骨密度數值更讓醫師大讚，意外掀起網友熱烈討論。徐蘋果也藉此分享婆婆多年來的生活習慣，認為真正的抗老不只是飲食與運動，更與心態和「養心」有關。

徐蘋果表示，上個月帶93歲婆婆做體檢時，醫師看到報告後連連稱讚，尤其骨密度表現令人驚艷。她坦言，過去總以為抗老就是研究怎麼吃、怎麼動與怎麼保養，但與婆婆共同生活十多年後，逐漸發現對方的健康狀態「有點玄學」，甚至形容是一種「非常頂級的福報形態」。

談到保養方式，徐蘋果首先提到「蛋白質攝取」。她指出，婆婆多年來即使身邊同齡朋友流行吃素，仍堅持每天攝取足夠蛋白質，認為蛋白質就像骨骼的鋼筋結構，能幫助骨骼與肌肉維持健康，因此她平時幫家人準備餐點時，肉類、雞蛋、牛奶、豆漿與海鮮幾乎是固定配置。若有乳糖不耐問題，也能改以優格取代牛奶。

她也提到，婆婆經常提醒「不要等老了才補骨」，並分享骨質從30至35歲就會開始流失，女性到了更年期後更會加速。因此她認為，骨質疏鬆並非老年人才需要關注，而是中青年時期就該開始重視的課題。她還指出，顎面骨流失除了影響健康，也可能導致鼻基底凹陷、法令紋與木偶紋等老化外觀問題。

除了飲食之外，徐蘋果也強調「曬太陽」的重要性。她指出，維生素D充足者對鈣質吸收率可達不足者的6至7倍，但食物中的維生素D含量其實相當有限，因此適度日曬能幫助身體自行合成維生素D3。她認為，許多年輕人長時間待在室內、作息日夜顛倒，再加上外出時全副武裝防曬，容易導致維生素D不足。若無法每天裸膚曬太陽20分鐘，也建議補充維生素D3。

在運動方面，她特別推薦帶有強度的負重與肌力訓練，認為運動時骨骼與關節受到正向刺激後，大腦會啟動修復與生長機制，有助於維持骨骼健康。此外，她也提到婆婆雖然作息有些日夜顛倒，但深度睡眠時間可達4小時以上，以高齡者而言相當難得。

不過，徐蘋果最後認為，真正最重要的其實是「養心」。她透露，與婆婆相處十多年來，幾乎沒聽過對方在背後說人是非，而且非常懂得感恩，無論對他人還是對自己都抱持感謝之心。她認為，這樣的心態才是真正能累積福報、維持年輕狀態的關鍵。

貼文曝光後，有網友分享，自己身邊高齡長輩同樣十分重視蛋白質攝取，因此身體狀況很好。另有網友認為，「身體好的人通常心態也很好」，直言基因加上情緒穩定，才是真正的抗老核心。

小紅書 牛奶 華人

上一則

芝麻街、大青蛙布偶秀工作室 將開放大眾參觀

延伸閱讀

紐約這家特色亞超掀朝聖潮 華人狂推手抓飯、15元肋眼牛排

紐約這家特色亞超掀朝聖潮 華人狂推手抓飯、15元肋眼牛排
灣區華人花10個月改造後院 打造「零維護花園」

灣區華人花10個月改造後院 打造「零維護花園」
若海鮮自助餐有這一現象 最好立刻走人

若海鮮自助餐有這一現象 最好立刻走人
住不下去了 80歲婦入住豪華養老院4個月就跑回家原因曝光

住不下去了 80歲婦入住豪華養老院4個月就跑回家原因曝光

熱門新聞

有些投資房地產的高所得夫妻會讓其中一人取得房地產專業人士身分，再以租賃虧損扣抵如W-2薪資和1099收入的所得稅，有人甚至免繳所得稅。繳稅示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@RDNE Stock project）

高所得夫妻利用稅制「婚姻漏洞」 連續7年免繳所得稅

2026-05-26 19:35
專家建議退休人士刪減九項生活開支，如串流服務、汽車保險等費用，一年可省下將近三萬元。長者理財示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@SHVETS production）

專家建議退休族刪減這九種開支 一年可省將近3萬元

2026-05-25 20:25
桃園機場販售鳳梨酥等多種台灣伴手禮。(記者季相儒／攝影)

老派鳳梨酥出線 台灣人狂推這品牌：離開台北才買得到

2026-05-24 22:25
網友分享「無限高麗菜」作法。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Victoria Emerson ）

清爽高麗菜食譜「半顆不夠吃」 網狂推：減脂又沒生菜腥味

2026-05-25 22:25
如果很喜歡吃海鮮自助餐，醫師建議一定要留意是否有交叉汙染的警訊。海鮮自助餐示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Change C.C ）

若海鮮自助餐有這一現象 最好立刻走人

2026-05-30 20:25
3部民國劇即將開播。圖為「南部檔案」。（取材自豆瓣）

3部民國劇即將開播 張凌赫大談禁忌戀、李現挑戰騙術江湖

2026-05-27 20:25

超人氣

更多 >
劉德華60歲妻狀態曝光 朱麗蒨超市被捕獲 濃密黑髮網驚：根本少女

劉德華60歲妻狀態曝光 朱麗蒨超市被捕獲 濃密黑髮網驚：根本少女
藝人紛退演250周年慶典 川普怒喊取消另辦：我人氣超過貓王

藝人紛退演250周年慶典 川普怒喊取消另辦：我人氣超過貓王
交車後車商稱算錯價格要加錢 他拒簽新約車被強制收回

交車後車商稱算錯價格要加錢 他拒簽新約車被強制收回
伊朗總統驚傳請辭 辭呈揭內鬥遭架空「我已無法治理國家」

伊朗總統驚傳請辭 辭呈揭內鬥遭架空「我已無法治理國家」
維州5死巴士公司有封路未減速肇禍前科 華人老闆神隱

維州5死巴士公司有封路未減速肇禍前科 華人老闆神隱