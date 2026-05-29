除了雞蛋以外 11種輕鬆攝取蛋白質的食物

將豆類、全穀、堅果與水果搭配成早餐碗，就是高蛋白又營養的一餐。示意圖。（取材自pexels.com@Flo Dahm ）

蛋白質是人體重要營養素，有助肌肉生長與修復，並參與免疫、荷爾蒙與酵素運作，維持身體機能與健康不可或缺。眾所皆知雞蛋 是優質蛋白質來源，一顆中型雞蛋約含5.5克蛋白質，但並非唯一選擇。「verywell」健康資訊網站報導，希臘優格、毛豆、雞肉、堅果等多種食物，其蛋白質含量豐富甚至高於雞蛋，可以讓健康飲食更加多元。報導中並提醒，攝取蛋白質之餘也應注意營養均衡，維生素、礦物質、碳水化合物與脂肪等其他營養素同樣重要。

以下是報導中列舉11種蛋白質含量高的食物：

1. 希臘優格（Greek Yogurt）

希臘優格以濃郁綿密的口感與微酸風味著稱，其製程與傳統優格不同。經多次過濾去除多餘水分後，每單位重量所含的蛋白質高於一般優格。

2. 雞胸肉（Chicken Breast）

去皮雞胸肉除了富含蛋白質外，脂肪、鈉、碳水化合物與熱量也相對較低。雞胸肉與其他動物性蛋白質來源含有人體無法自行合成的九種必需胺基酸，因此屬於完整蛋白質。

3. 鮪魚（Tuna）

罐裝鮪魚除了有助肌肉生成的高蛋白外，也富含Omega-3脂肪酸，有助維持心血管健康。保存期限長，未開封前無需冷藏；若以清水而非油脂浸泡，熱量也相對較低。

4. 鮭魚（Salmon）

與鮪魚相同，養殖鮭魚富含Omega-3脂肪酸，同時也是維生素D的重要來源。維生素D可幫助人體吸收鈣與磷，有助強化骨骼並保護關節。

5. 黑豆（Black Beans）

罐裝黑豆方便食用，是優質的純素蛋白來源，同時富含可溶性與非可溶性纖維，有助消化系統與心血管健康。

6. 毛豆（Edamame）

毛豆即尚未成熟的大豆。與雞蛋及其他動物性蛋白質相同，大豆也屬完整蛋白質來源。此外，毛豆富含膳食纖維，可作為零食食用，也適合加入沙拉或早餐碗中。

7. 豆腐（Tofu）

豆腐由黃豆製成，屬低熱量植物性食品，並含有銅、硒、錳與鈣等多種重要維生素與礦物質。豆腐可煎炒、燒烤或烘烤，也可製成炒豆腐，取代炒蛋。

8. 花生醬（Peanut Butter）

除了經典的花生醬三明治外，花生醬也能加入調味醬汁、作為沙拉醬淋在沙拉上、加入湯品，或製成花生醬能量棒食用。

9. 杏仁（Almonds）

杏仁含有健康的單元不飽和脂肪，有助提升「好膽固醇」，並減少不健康脂肪影響。此外，杏仁也富含鈣、纖維、鎂、磷與維生素E。

10. 扁豆（Lentils）

扁豆除了富含蛋白質外，也具高纖、低熱量特性，可加入湯品、作為配菜，或搭配早餐碗食用。

11. 牛肉或豬肉（Beef or Pork）

紅肉除了蛋白質含量高，也富含維生素B群、鐵與鋅。其中，維生素B12有助紅血球生成與神經形成；每100公克豬里肌約含21.1克蛋白質。

11種蛋白質含量高的食物。

早餐攝取蛋白質

以高蛋白早餐開啟一天，有助提升飽足感與滿足感。除了雞蛋外，也可透過以下方式增加早餐蛋白質攝取：

‧以高蛋白希臘優格搭配水果，或打成奶昔。

‧選擇肉類或植物性早餐排、早餐香腸。

‧製作黑豆早餐捲餅。

‧將豆類、全穀、堅果、種子、蔬菜與酪梨搭配成早餐碗。

‧想變化口味時，可以炒豆腐取代炒蛋。

‧在吐司、貝果或香蕉上塗抹堅果醬。

‧使用高蛋白藜麥粉或預拌粉製作鬆餅。

‧利用蛋白粉製作早餐奶昔。