我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬英九基金會提告王光慈 王母公開信曝光：舉報霸凌 司法救濟

黃曉明拿2瓶紅酒突下跪認乾媽 向太揭他「最大致命缺點」

蔬菜汁、堅果攝取太多 醫：草酸過度累積反增腎結石風險

記者翁唯真／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
健康飲食近年成為許多人追求的生活方式，不少民眾習慣多吃蔬菜、堅果、茶類與原型食物...
健康飲食近年成為許多人追求的生活方式，不少民眾習慣多吃蔬菜、堅果、茶類與原型食物，不過醫師提醒，即使是健康食物，也需要注意份量、體質與身體狀態，若長期大量攝取某些高草酸食物，對部分族群而言，反而可能增加身體負擔。（圖／AI生成）

健康飲食近年成為許多人追求的生活方式，不少民眾習慣多吃蔬菜、堅果、茶類與原型食物，希望透過天然飲食幫助抗發炎、促進代謝。台灣精準預防醫學會理事長張家銘提醒，即使是健康食物，也需要注意份量、體質與身體狀態，若長期大量攝取某些高草酸食物，對部分族群而言，反而可能增加身體負擔，甚至提高腎結石風險。

不少民眾因為追求養生，長期大量攝取單一類型的健康食物，例如每天喝大量蔬菜汁、長期大量吃堅果、經常飲用濃茶或攝取大量可可製品。雖然這些食物本身具有營養價值，但若長期過量集中攝取，加上水分不足、流汗過多、尿液濃縮、腸道發炎或腎功能較弱，就可能讓草酸更容易累積。

張家銘表示，草酸天然存在於許多植物性食物中，例如菠菜、甜菜、堅果、可可與濃茶等，並不是人工毒素，也不需要因為聽到草酸就完全不敢吃蔬菜或堅果。真正需要注意的是，身體是否有能力處理與排除草酸。人體本身沒有分解草酸的酵素，草酸進入體內後，大多需要透過腎臟隨尿液排出，如果攝取過多、腸道吸收增加，或腎臟排除能力下降，草酸就可能慢慢累積，並與鈣結合形成草酸鈣，而草酸鈣正是最常見的腎結石成分之一。

臨床上，草酸過高不一定一開始就會有明顯症狀，許多人往往是在健檢、尿液檢查或腎結石發作時才發現問題，張家銘說，常見症狀包括腰部或側腹疼痛、血尿、尿急、頻尿、尿痛與尿液混濁等，有些人甚至會反覆出現尿路感染。嚴重時，腎結石發作可能造成劇烈疼痛、噁心、冒冷汗，甚至需要急診治療。若本身腎功能較差，也可能表現為疲倦、水腫、食慾下降或腎功能指數異常。

張家銘表示，草酸問題與腸道健康關係密切。正常情況下，腸道像一道有管理的屏障，可以控制物質吸收，但若長期存在腸道發炎、菌相失衡、脂肪吸收不良或膽酸刺激，草酸就更容易被吸收進入血液，進一步增加腎臟負擔。因此，有些人尿草酸偏高，未必只是因為吃太多高草酸食物，也可能與腸道環境失衡有關。特別是長期腹瀉、脹氣、油便、便秘或腸胃容易不舒服的人，更需要提高警覺。

此外，慢性發炎也可能讓身體變成較容易形成結晶的環境，張家銘指出，發炎不一定會出現明顯紅腫熱痛，有時只是表現在腸胃不穩、容易疲倦、代謝變差或修復能力下降。當腸道發炎時，草酸吸收會增加，而草酸鈣結晶本身又可能刺激發炎反應，形成惡性循環，因此，腎結石往往不是突然形成，而是身體內在環境長期失衡後的結果。

張家銘提醒，若本身有反覆腎結石、尿草酸偏高、腎功能下降、血尿、家族結石病史，或患有發炎性腸道疾病、脂肪吸收不良、長期腹瀉及接受過腸道或減重手術等情況，都屬於草酸代謝較需要留意的高風險族群。

在日常保養方面，張家銘建議，高草酸食物不需要完全禁止，但避免天天大量集中攝取，同時應維持穩定飲水習慣，避免尿液長時間過度濃縮。許多人誤以為草酸鈣結石就不能攝取鈣質，事實上，適量鈣質反而有助於在腸道內與草酸結合，降低草酸吸收，因此不需因害怕結石而完全不敢攝取乳製品或豆製品。

上一則

廣東男初體驗台灣婚宴 豪華菜色上桌看傻「從沒見過」

延伸閱讀

黴菌毒素藏在日常中 醫警告：發霉食物別只切掉就吃 恐早已深入內部

黴菌毒素藏在日常中 醫警告：發霉食物別只切掉就吃 恐早已深入內部
結石不只是「疼痛地獄」 醫：卡住恐釀敗血症 高糖飲料、少喝水是地雷

結石不只是「疼痛地獄」 醫：卡住恐釀敗血症 高糖飲料、少喝水是地雷
豆漿、雞胸別只吃一種 醫：蛋白質來源太單一 恐害腸道失衡

豆漿、雞胸別只吃一種 醫：蛋白質來源太單一 恐害腸道失衡
水喝不夠、過度運動…9行為悄悄破壞你的免疫系統

水喝不夠、過度運動…9行為悄悄破壞你的免疫系統

熱門新聞

有些投資房地產的高所得夫妻會讓其中一人取得房地產專業人士身分，再以租賃虧損扣抵如W-2薪資和1099收入的所得稅，有人甚至免繳所得稅。繳稅示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@RDNE Stock project）

高所得夫妻利用稅制「婚姻漏洞」 連續7年免繳所得稅

2026-05-26 19:35
好市多推出開心果起司蛋糕，一推出就成為爆款，在網路上引發討論。開心果起司蛋糕示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@ Darcy Lis | Photography & travels ）

好市多新品蛋糕搶手「可怕地好吃」 連員工都等著補貨

2026-05-20 20:25
桃園機場販售鳳梨酥等多種台灣伴手禮。(記者季相儒／攝影)

老派鳳梨酥出線 台灣人狂推這品牌：離開台北才買得到

2026-05-24 22:25
專家建議退休人士刪減九項生活開支，如串流服務、汽車保險等費用，一年可省下將近三萬元。長者理財示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@SHVETS production）

專家建議退休族刪減這九種開支 一年可省將近3萬元

2026-05-25 20:25
網友分享「無限高麗菜」作法。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Victoria Emerson ）

清爽高麗菜食譜「半顆不夠吃」 網狂推：減脂又沒生菜腥味

2026-05-25 22:25
改變環境對高齡者的負擔極大，理財規劃師提醒，選擇養老院時應與家中長輩仔細溝通。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kampus Production）

住不下去了 80歲婦入住豪華養老院4個月就跑回家原因曝光

2026-05-24 20:25

超人氣

更多 >
華人回中無微信支付寸步難行 現金也被拒 現在方便了

華人回中無微信支付寸步難行 現金也被拒 現在方便了
異軍突起 這幾所大學畢業生 就業率達9成以上

異軍突起 這幾所大學畢業生 就業率達9成以上
指控川普性侵獲判賠500萬 女作家卡洛爾遭司法部調查

指控川普性侵獲判賠500萬 女作家卡洛爾遭司法部調查
綠卡面談開始問為何沒回母國申請？律師提建議

綠卡面談開始問為何沒回母國申請？律師提建議
華人留學生陷就業超級地獄 被迫申博避失業潮

華人留學生陷就業超級地獄 被迫申博避失業潮