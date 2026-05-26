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「水煮蛋」冷水還是熱水煮？ 一文解密三種完美煮法

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從冷水開始煮蛋，掌握火侯與煮蛋時間，就能輕鬆煮出想吃的蛋。示意圖，非新聞當事者。...
從冷水開始煮蛋，掌握火侯與煮蛋時間，就能輕鬆煮出想吃的蛋。示意圖，非新聞當事者。（取材自[email protected] Studio）

水煮蛋是一種用途廣泛的食材，可用於各種菜餚。不過，要煮出完美的水煮蛋並不簡單。日本媒體「Kurashiru」分享了絕不失敗的煮蛋技巧，以及美味健康的水煮蛋食譜。

報導指出，很多人都有一個疑問，到底水煮蛋要用冷水還是熱水煮？如果想吃全熟的水煮蛋，用冷水還是熱水的結果差異不大。不過，如果想吃溏心蛋，或者想精確控制雞蛋熟度，用熱水煮較容易成功。

不過，用冷水煮蛋也有好處，而且煮法更加簡單。首先，用冷水煮蛋可防止蛋殼破裂，即使是剛從冰箱拿出的雞蛋也適用。先將雞蛋放入鍋中再加水開火，可降低蛋殼破裂的風險。

第二個好處是，用冷水煮出來的水煮蛋可讓蛋黃顏色更加鮮豔。冷水慢煮可使雞蛋均勻受熱，蛋黃顏色看起來更一致美觀。

報導中也介紹了水煮蛋的煮法和推薦食譜。

煮蛋方法

將室溫蛋放入鍋中，加水淹過雞蛋，以中火加熱。加熱過程中，用筷子輕輕攪拌，使蛋黃保持在鍋子中央。

■溏心蛋（蛋黃濃郁流心的狀態）

水滾後轉小火續煮5分鐘，總共煮8～10分鐘即可煮出溏心蛋。

■半熟蛋（蛋黃半凝固）

水滾後轉小火續煮7分鐘，總共煮10～12分鐘即可煮出半熟蛋。

■全熟蛋（蛋白與蛋黃完全凝固）

水滾後轉小火續煮10分鐘，總共煮13～15分鐘即可煮出蛋白與蛋黃完全凝固的全熟蛋。

最後步驟：起鍋後瀝乾水分，將蛋放入冰水中冷卻。冷卻後，將蛋殼輕輕敲出裂縫，再剝除蛋殼。

推薦食譜：酪梨青花菜雞蛋沙拉

材料（2人份）

水煮蛋…3顆

酪梨…1顆

青花菜…120克

(A)美乃滋…2大匙

(A)特級初榨橄欖油…1大匙

(A)檸檬汁…1小匙

(A)蒜泥…1/2小匙

(A)鹽...1/4小匙

(A)黑胡椒粉…少許

作法

1.切掉青花菜莖部，分成小朵。放入耐熱碗中，蓋上浸濕的廚房紙巾，再封上保鮮膜，放入微波爐以600W加熱2分鐘至軟。

2.酪梨對半切開，去核去皮，切成2cm小塊。

3.水煮蛋對半切開。

4.將(A)放入調理碗中拌勻，加入1、2和3，繼續拌至均勻入味。

5.盛入盤中即可享用。

報導最後提醒，高齡長者、2歲以下幼兒、孕婦或免疫力較低者應避免食用生蛋。若製作半熟蛋，請確保充分加熱後再食用。

雞蛋

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