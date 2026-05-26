每家超市都能挖寶 主廚教做一道蔬菜義大利麵不用5美元
布碌崙（布魯克林）主廚萊文（Maurice Levene）不只教人做菜，還教如何對抗通膨，他憑藉用廉價商店的食材，花不到5元就做出豪華家庭餐點而在網路爆紅，他說他想幫助那些生活困頓者，他連從流量高的影片賺到的錢都拿去幫助困難家庭，他說給人魚吃不如教人如何釣魚，希望透過分享自己的烹飪技巧，改善更多人的生活。
紐約郵報（New York Post）報導，43歲的萊文在網路上名為「主廚莫」（Chef Moe），他藉由自己數十年的餐飲經驗和烹調專業技術，介紹如何花幾元就做出豐盛的家庭餐點迅速走紅網路，TikTok帳號五個月就累積超過64萬7千位追蹤者。
萊文目前住在賓州波科諾山（Mount Pocono），他會拍攝自己逛Dollar Tree、Family Dollars或特價食品區的影片，並一邊計算食材用量，一邊講解如何利用廚房常備食材和基本烹飪原理來調配風味，他說秘訣不在於昂貴的食材，而是技巧。
萊文說，水煮義大利麵時麵煮好後可以把煮麵水當作乳化劑，用在很多經濟實惠的食譜，煮麵水能幫助醬汁更好地附著在義大利麵上，還能帶出肉和蛋白質更多風味。
萊文不少低價料理都只用到幾項簡單食材，例如這道豐盛的蔬菜義大利麵，只需要一袋1.5元的冷凍青花菜、一罐2.25元的義式白醬和1元的一磅義大利麵條，所有食材都在Dollar General購買，只花了4.75元。
▲ 影片來源：TikTok＠chat_n_chops（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.
另一道簡單又便宜，能輕鬆餵飽四口之家的料理食材只需1元的雞肉口味的米、一罐維也納香腸1.25元、2.40元的坎貝爾（Campbell’s）什錦飯罐頭一個，總共只花4.65元。
若是習慣到Aldi採買的家庭，萊文也有推薦食譜，一樣簡單又便宜，一包0.99元的馬鈴薯泥、一袋0.98元的綜合蔬菜、一塊6.29元的火腿和一罐1.69元的小麵包，總共9.95元。
▲ 影片來源：TikTok＠chat_n_chops（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.
萊文說，食物對他而言不只是把人餵飽而已，而是關乎尊嚴，他說食物不只是食物，而是可以和家人創造美好回憶的東西，大家圍坐在餐桌旁，每個人都可以透過食物邊吃邊聊和分享情感。
萊文的母親過去獨自一人在布碌崙的X大道扶養五個孩子，萊文說他在網路上分享的很多烹飪技巧都是出自生活所需。
萊文對食物風味的著迷讓他進入廚藝學校及踏入高級餐廳工作，在餐飲界工作了30年，沒想到一段影片改變了他的生活。
萊文十幾歲的兒子想在學校幫女朋友做晚餐，他請萊文錄製一段製作帕瑪森起司雞（chicken parmesan）的教學影片，萊文隨興錄了一段，並用他那濃濃的布碌崙口音講解每一個步驟。
萊文的兒子偷偷將影片上傳TikTok，沒想到意外在網路爆紅。萊文說他兒子告訴他影片內容和他的講解方式引起眾多網友共鳴，而他現在走在路上不時會被陌生人認出，也會有人停下腳步感謝他教他們做飯。
萊文說，幾個月前一位喪偶的單親媽媽的留言改變了他的拍片內容方向，那位母親說她的丈夫過世後，她連基本的調味料都買不起，這讓萊文很難過，促使他決定創造更多用超低成本完成的食譜，他說他著重於提升菜餚風味的技巧，而非使用昂貴的食材。
萊文說，他不想成為作出一道高級法式料理並擺在那位母親面前的廚師，而是教她如何用10元以下的預算做出兼具色香味又能吃飽的餐點。
財務規劃專家潔思敏（Jasmine Renae Ray）說，萊文的影片之所以能引起共鳴，是因為很多人已經受夠了那些在現實生活中不切實際的理財建議，因此看到有人示範如何在有限的預算下做出能餵飽一家人的料理，感覺既實用又貼近生活。
萊文現在專職拍片創作，但他偶爾會參與餐廳快閃活動，在不同餐廳或新開的餐廳擔任客座主廚，而他拍片獲得的營收大多數都用於幫助生活有困難的家庭，例如舉辦食物和調味品的募捐活動，他說他之前根本沒有1500元可以買調味料捐給有需要的人，但多虧那些被瘋傳的影片，現在他有這筆錢可以買東西並捐出去了。
萊文說，大家都知道這句諺語「授人以魚，不如授人以漁」，他希望能用某種方式幫助他人，可能是教一些簡單的技巧和方法，讓他們的日子能過下去。
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