每家超市都能挖寶 主廚教做一道蔬菜義大利麵不用5美元

布碌崙的主廚Maurice Levene因為在網路上教人用有限的預算做出能餵飽一家人的豐盛料理而爆紅，他也將拍片獲得的大部分收益用於捐助食物給有困難的家庭，希望能幫助更多人。餐點示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Meraj Kazi）

布碌崙 （布魯克林 ）主廚萊文（Maurice Levene）不只教人做菜，還教如何對抗通膨，他憑藉用廉價商店的食材，花不到5元就做出豪華家庭餐點而在網路爆紅，他說他想幫助那些生活困頓者，他連從流量高的影片賺到的錢都拿去幫助困難家庭，他說給人魚吃不如教人如何釣魚，希望透過分享自己的烹飪技巧，改善更多人的生活。

紐約郵報（New York Post）報導，43歲的萊文在網路上名為「主廚莫」（Chef Moe），他藉由自己數十年的餐飲經驗和烹調專業技術，介紹如何花幾元就做出豐盛的家庭餐點迅速走紅網路，TikTok帳號五個月就累積超過64萬7千位追蹤者。

萊文目前住在賓州波科諾山（Mount Pocono），他會拍攝自己逛Dollar Tree、Family Dollars或特價食品區的影片，並一邊計算食材用量，一邊講解如何利用廚房常備食材和基本烹飪原理來調配風味，他說秘訣不在於昂貴的食材，而是技巧。

萊文說，水煮義大利麵時麵煮好後可以把煮麵水當作乳化劑，用在很多經濟實惠的食譜 ，煮麵水能幫助醬汁更好地附著在義大利麵上，還能帶出肉和蛋白質更多風味。

萊文不少低價料理都只用到幾項簡單食材，例如這道豐盛的蔬菜義大利麵，只需要一袋1.5元的冷凍青花菜、一罐2.25元的義式白醬和1元的一磅義大利麵條，所有食材都在Dollar General購買，只花了4.75元。

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▲ 影片來源：TikTok＠chat_n_chops（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

另一道簡單又便宜，能輕鬆餵飽四口之家的料理食材只需1元的雞肉口味的米、一罐維也納香腸1.25元、2.40元的坎貝爾（Campbell’s）什錦飯罐頭一個，總共只花4.65元。

若是習慣到Aldi採買的家庭，萊文也有推薦食譜，一樣簡單又便宜，一包0.99元的馬鈴薯泥、一袋0.98元的綜合蔬菜、一塊6.29元的火腿和一罐1.69元的小麵包，總共9.95元。

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萊文說，食物對他而言不只是把人餵飽而已，而是關乎尊嚴，他說食物不只是食物，而是可以和家人創造美好回憶的東西，大家圍坐在餐桌旁，每個人都可以透過食物邊吃邊聊和分享情感。

萊文的母親過去獨自一人在布碌崙的X大道扶養五個孩子，萊文說他在網路上分享的很多烹飪技巧都是出自生活所需。

萊文對食物風味的著迷讓他進入廚藝學校及踏入高級餐廳工作，在餐飲界工作了30年，沒想到一段影片改變了他的生活。

萊文十幾歲的兒子想在學校幫女朋友做晚餐，他請萊文錄製一段製作帕瑪森起司雞（chicken parmesan）的教學影片，萊文隨興錄了一段，並用他那濃濃的布碌崙口音講解每一個步驟。

萊文的兒子偷偷將影片上傳TikTok，沒想到意外在網路爆紅。萊文說他兒子告訴他影片內容和他的講解方式引起眾多網友共鳴，而他現在走在路上不時會被陌生人認出，也會有人停下腳步感謝他教他們做飯。

萊文說，幾個月前一位喪偶的單親媽媽的留言改變了他的拍片內容方向，那位母親說她的丈夫過世後，她連基本的調味料都買不起，這讓萊文很難過，促使他決定創造更多用超低成本完成的食譜，他說他著重於提升菜餚風味的技巧，而非使用昂貴的食材。

萊文說，他不想成為作出一道高級法式料理並擺在那位母親面前的廚師，而是教她如何用10元以下的預算做出兼具色香味又能吃飽的餐點。

財務規劃專家潔思敏（Jasmine Renae Ray）說，萊文的影片之所以能引起共鳴，是因為很多人已經受夠了那些在現實生活中不切實際的理財建議，因此看到有人示範如何在有限的預算下做出能餵飽一家人的料理，感覺既實用又貼近生活。

萊文現在專職拍片創作，但他偶爾會參與餐廳快閃活動，在不同餐廳或新開的餐廳擔任客座主廚，而他拍片獲得的營收大多數都用於幫助生活有困難的家庭，例如舉辦食物和調味品的募捐活動，他說他之前根本沒有1500元可以買調味料捐給有需要的人，但多虧那些被瘋傳的影片，現在他有這筆錢可以買東西並捐出去了。

萊文說，大家都知道這句諺語「授人以魚，不如授人以漁」，他希望能用某種方式幫助他人，可能是教一些簡單的技巧和方法，讓他們的日子能過下去。