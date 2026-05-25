清爽高麗菜食譜「半顆不夠吃」 網狂推：減脂又沒生菜腥味

網友分享「無限高麗菜」作法。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Victoria Emerson ）

日本近年流行一道被稱為「無限高麗菜 （無限キャベツ）」的家常吃法，因為清爽開胃、愈吃愈涮嘴，被形容成「可以一直吃下去的高麗菜」，近期再度在小紅書掀起討論。有旅日網友「兔兔猪錘」分享簡單復刻方式後，引發大量網友留言朝聖，不少人直呼「半顆真的不夠吃」，甚至有人靠這道菜成功減重。

「兔兔猪錘」指出，高麗菜有許多不同名稱，包括圓白菜、包菜、綠甘藍、洋白菜、包心菜等，在台灣則常稱為高麗菜。她提到，「無限高麗菜」在日本燒肉店與居酒屋相當常見，許多店家甚至提供無限續盤，其中最知名的就是日本連鎖居酒屋「鳥貴族」的版本，不過她個人認為七輪燒肉店的口味更好吃。

「兔兔猪錘」分享，「無限高麗菜」的靈魂其實是簡單調味，主要以醋、糖、芝麻香油與胡椒調配而成，在家就能輕鬆復刻。她建議選擇較鬆散的高麗菜，口感會更脆甜、也較沒有生菜腥味。處理方式則是將高麗菜用手撕成大塊，泡入冰水約5分鐘後瀝乾，再加入調味料拌勻即可。

她也推薦一款帶有淡淡蒜香與甜果醋風味的複合醬汁，形容吃起來「清爽無油、不死鹹」，若買不到相同醬料，也能以芝麻香油、低鹽醬油、醋與糖自行調配替代。「兔兔猪錘」大讚，「真的很舒服、很清爽，一次吃半顆菜都不夠。」

貼文曝光後吸引超過50則留言討論，不少網友分享自己的「高麗菜吃法」。有網友表示，「我晚上都吃這個，一次吃半顆肚子就飽了，自然就瘦下來」，認為相當適合減脂族群。另有人說，「以前在北京燒肉店吃過，一元人民幣一份，好吃到一直續。」

也有不少人熱烈討論醬汁差異。有網友認為鳥貴族版本酸味較淡，也有人推薦改用柚子醋、麻油或昆布鹽調味。此外，留言區也出現許多料理細節交流。有人詢問是否需要先汆燙，「兔兔猪錘」則回覆是直接生吃；也有人好奇沒有冰塊能否只用冷水浸泡，「兔兔猪錘」表示冰水能讓口感更脆，但沒有冰塊也沒問題。

除了醬料外，也有網友認為真正的關鍵其實是高麗菜品種本身。一名旅居新加坡的網友指出，日本高麗菜許多是專門培育來生食的品種，甜度與脆度都與一般炒菜用高麗菜不同，因此特別適合做成「無限高麗菜」。