川習會名場面帶火北京天壇 遊客爭相打卡「同款機位」

習近平14日與川普參觀北京天壇。(路透)

「三、二、一！來，朝鏡頭揮揮手！」16日早晨，位於北京東城區的天壇祈年殿前，導遊楊黎麗正引導來自福建的遊客團在「川習會 」同款機位前合影留念。早八點剛過，天壇祈年殿前的廣場已熱鬧非凡，丹陛橋附近擠滿了參觀遊覽的民眾。

14日下午，中國國家主席習近平 同來華進行國事訪問的美國總統川普 參觀天壇，並在祈年殿前的廣場合影。「同款機位」很快成為熱門打卡點。楊黎麗稱，她帶旅遊團來天壇遊覽前，專門把這張合影發給遊客，以便大家拍照時參考。

北京市民趙景（化名）和妻子也在周末專程趕來「打卡」。「中美元首都來了，我們也想拍一張留念。」他說，自己還特意沿著主軸線尋找元首合影的精確位置。

位於北京市東城區的天壇公園祈年殿前人流如織，許多遊客在川習會同款機位前合影留念。（中通社)

天壇方面稱，習近平與川普參觀天壇當天，主軸線附近的合影點位曾做臨時標記，不過已被清潔人員擦掉。工作人員表示：「這兩天天壇客流明顯增加，不少遊客都是衝著同款機位來的。」

進入天壇，沿著「中軸線」由北向南走，一路會經過祈年殿、回音壁及圜丘這三大標誌性建築，遊客可通過建築格局感受「天圓地方」的宇宙觀。

從廣東潮州到北京旅遊的章秀玲說，她選擇在祈年殿前留影，不僅是追隨元首外交的熱度，更是因為天壇本身所承載的文化意蘊：「這裡既體現了中式美學的對稱之美，也能讓人們感受到古代敬天禮神的思想。」

「對於外國人來說，相比天壇，故宮、長城是更加知名的中國名片。這次川普到訪後，天壇的文化意義和建築之美可能會被更多外國民眾所了解。」楊黎麗說。

專門打卡中美元首同款合照點位的不止中國遊客，不少外國遊客也在祈年殿前舉起手機自拍留念。一對澳大利亞夫婦在祈年殿前合影時笑稱：「天壇太美了！很驚艶！我們這次是為了打卡中美領導人同款。」談及天壇承載的文化意蘊，他們表示：「我們非常能體會到天壇祭天祈福的意義。這種祈願的情感，其實東西方是相通的。」

天壇始建於明朝永樂十八年（1420年），是明清時期皇家舉行「祭天」「祈穀」典禮的場所，如今是世界現存規模最大、保存最完整的古代皇家祭天建築群。作為世界文化遺產和中國傳統文化的重要地標，天壇迎接過多位國際政要。美國前總統福特曾於1975年到訪天壇，「中國人民的老朋友」季辛吉更是十多次到訪。此外，英國女王伊麗莎白二世、加拿大前總理哈珀及德國前總理默克爾都在訪華期間遊覽過天壇。

5月15日，中外遊客在北京天壇公園祈年殿區域遊覽。（中新社）