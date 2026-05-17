我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／史上第14人 雷霆一哥亞歷山大連霸年度MVP

紐約州發現九年來首例漢他病毒當地病例 州長啟動沃茲沃思實驗室

川習會名場面帶火北京天壇 遊客爭相打卡「同款機位」

中通社／北京17日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
習近平14日與川普參觀北京天壇。(路透)
習近平14日與川普參觀北京天壇。(路透)

「三、二、一！來，朝鏡頭揮揮手！」16日早晨，位於北京東城區的天壇祈年殿前，導遊楊黎麗正引導來自福建的遊客團在「川習會」同款機位前合影留念。早八點剛過，天壇祈年殿前的廣場已熱鬧非凡，丹陛橋附近擠滿了參觀遊覽的民眾。

14日下午，中國國家主席習近平同來華進行國事訪問的美國總統川普參觀天壇，並在祈年殿前的廣場合影。「同款機位」很快成為熱門打卡點。楊黎麗稱，她帶旅遊團來天壇遊覽前，專門把這張合影發給遊客，以便大家拍照時參考。

北京市民趙景（化名）和妻子也在周末專程趕來「打卡」。「中美元首都來了，我們也想拍一張留念。」他說，自己還特意沿著主軸線尋找元首合影的精確位置。

位於北京市東城區的天壇公園祈年殿前人流如織，許多遊客在川習會同款機位前合影留念。...
位於北京市東城區的天壇公園祈年殿前人流如織，許多遊客在川習會同款機位前合影留念。（中通社)

天壇方面稱，習近平與川普參觀天壇當天，主軸線附近的合影點位曾做臨時標記，不過已被清潔人員擦掉。工作人員表示：「這兩天天壇客流明顯增加，不少遊客都是衝著同款機位來的。」

進入天壇，沿著「中軸線」由北向南走，一路會經過祈年殿、回音壁及圜丘這三大標誌性建築，遊客可通過建築格局感受「天圓地方」的宇宙觀。

從廣東潮州到北京旅遊的章秀玲說，她選擇在祈年殿前留影，不僅是追隨元首外交的熱度，更是因為天壇本身所承載的文化意蘊：「這裡既體現了中式美學的對稱之美，也能讓人們感受到古代敬天禮神的思想。」

「對於外國人來說，相比天壇，故宮、長城是更加知名的中國名片。這次川普到訪後，天壇的文化意義和建築之美可能會被更多外國民眾所了解。」楊黎麗說。

專門打卡中美元首同款合照點位的不止中國遊客，不少外國遊客也在祈年殿前舉起手機自拍留念。一對澳大利亞夫婦在祈年殿前合影時笑稱：「天壇太美了！很驚艶！我們這次是為了打卡中美領導人同款。」談及天壇承載的文化意蘊，他們表示：「我們非常能體會到天壇祭天祈福的意義。這種祈願的情感，其實東西方是相通的。」

天壇始建於明朝永樂十八年（1420年），是明清時期皇家舉行「祭天」「祈穀」典禮的場所，如今是世界現存規模最大、保存最完整的古代皇家祭天建築群。作為世界文化遺產和中國傳統文化的重要地標，天壇迎接過多位國際政要。美國前總統福特曾於1975年到訪天壇，「中國人民的老朋友」季辛吉更是十多次到訪。此外，英國女王伊麗莎白二世、加拿大前總理哈珀及德國前總理默克爾都在訪華期間遊覽過天壇。

5月15日，中外遊客在北京天壇公園祈年殿區域遊覽。（中新社）
5月15日，中外遊客在北京天壇公園祈年殿區域遊覽。（中新社）

5月15日，家長帶著小朋友在北京天壇公園遊覽。（中新社）
5月15日，家長帶著小朋友在北京天壇公園遊覽。（中新社）

習近平 川普 川習會

上一則

盲女在盲道被撞大反轉…是擺拍 2嫌影響惡劣被刑拘

下一則

碗盤不油免洗碗精？研究曝「只用清水沖」超毒：恐吞大量細菌

延伸閱讀

季辛吉多年前讚嘆北京天壇 川普親自來一趟「懂了」

季辛吉多年前讚嘆北京天壇 川普親自來一趟「懂了」
現場直擊／川普到訪前 北京天壇公園忙著拆鷹架、送鮮花

現場直擊／川普到訪前 北京天壇公園忙著拆鷹架、送鮮花
川普將抵北京 天壇公園臨時關閉、有商場明暫停營業

川普將抵北京 天壇公園臨時關閉、有商場明暫停營業
川習聊的比預期久 下一站：習近平陪川普參觀天壇

川習聊的比預期久 下一站：習近平陪川普參觀天壇

熱門新聞

廚房海綿是家裡最髒的物品之一，建議每兩周更換一次，或以微波爐、沸水等徹底清潔殺菌。廚房海綿示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@www.kaboompics.com ）

廚房海綿兩周就能孳生8百萬個細菌 4種方法可徹底清潔

2026-05-13 18:25
天秤座因為真誠不功利，深受同事、主管與前輩信任，無論是工作機會、升遷舉薦或困境支援，常能得到貴人相助。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Yan Krukau ）

12星座職場人緣終極排名 天秤座團寵貴人多、最後一名難深交是獨行俠

2026-05-11 00:25
一對夫妻計畫退休後移居馬來西亞，希望過更舒適的生活，卻不知道是否能繼續領取社安金。退休夫妻示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ SHVETS production）

退休後移居海外能繼續領社安金嗎？專家這麼說

2026-05-11 20:25
販賣機24小時營運，意味著「睡覺時都在賺錢」，是不少人的副業首選。(路透)

31歲男經營「1副業」年收破5萬美元：每周只花4小時

2026-05-10 23:55
退休生活不能只依賴手邊資產，靠自己賺錢的安全感是許多人退休後仍外出工作的主因。工作示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@竟傲 汤 ）

夫妻擁高資產退休金 64歲婦為一事不安「每周兼職三天」

2026-05-13 20:25
美國總統川普14日晚間出席中國國家主席習近平舉辦的國宴，卻被拍到一日趁中國國家主席習近平離席時偷看對方的筆記本。（路透）

網瘋傳川普國宴偷翻習近平「小本本」？事實查核揭真相

2026-05-15 22:30

超人氣

更多 >
華人曝「無法接受的美國文化」 點名1習慣最令人疲憊

華人曝「無法接受的美國文化」 點名1習慣最令人疲憊
「不如中國」高曉松母留美23年後 要回北京養老

「不如中國」高曉松母留美23年後 要回北京養老
美國挺台國務卿變了？魯比歐握手習近平後1動作引熱議

美國挺台國務卿變了？魯比歐握手習近平後1動作引熱議
一代人記憶終結 華女關經營28年餐廳 回中國退休

一代人記憶終結 華女關經營28年餐廳 回中國退休
中旅客不會自動通關 泰機場踹開閘門、飆髒話…曝下場

中旅客不會自動通關 泰機場踹開閘門、飆髒話…曝下場