沒碳水真的行？他早餐吃2顆蛋+黑咖啡能「降低食慾」

網友分享早餐吃兩顆蛋加咖啡可有減脂效果。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Volker Meyer）

許多人會透過飲食控制達到減脂的目的，小紅書 網友「申申peg」分享，自己以「兩顆水煮蛋搭配美式咖啡 」作為早餐，不僅血糖較穩定，還能降低一整天的食慾，甚至達到類似「16+8間歇性斷食」的效果，引起超過400則留言討論。

「申申peg」指出，這樣的搭配簡單、無須計算熱量，也不容易暴食，特別適合減脂族群。不過她也補充，每個人體質不同，若容易低血糖或上午沒精神，可適量補充燕麥、玉米或地瓜等「慢碳」食物，強調應依個人狀況調整。

支持者普遍認同此飲食方式能有效抑制食慾。有網友分享，減少碳水攝取後，上午精神更集中、不易飢餓，甚至有人表示「早上不吃碳水，一整天都不會想吃東西」。也有自稱胰島素敏感度較差的用戶指出，過去早餐攝取碳水容易出現「暈碳」情況，改變飲食後明顯改善。

然而反對聲浪同樣不少。部分網友認為早餐應均衡攝取碳水、蛋白質與蔬菜，否則恐影響專注力與體能表現，尤其上班族與有運動習慣者更需要碳水支撐。有留言直言「不吃碳水腦子轉不動」，也有人表示兩顆雞蛋 根本不夠飽，反而更容易在中午前感到飢餓。

此外，營養疑慮也成為討論焦點。有網友提醒，雞蛋與咖啡同時食用可能影響鐵質吸收，也有人擔心長期高蛋攝取恐導致膽固醇上升或腸胃不適；另有使用者反映出現便秘、脹氣等問題。相對地，也有人分享搭配優格、堅果或蔬菜後，能提升飽足感與營養均衡。

整體而言，「雞蛋＋咖啡」早餐雖被部分網友視為簡單有效的減脂策略，但是否適合仍因人而異。多數討論最終回歸一項共識，飲食應依個人體質、生活型態調整，並兼顧營養均衡與長期可持續性，才能真正達到健康管理目標。