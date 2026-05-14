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德州歧視華人？她分享10年觀察：政策與民間感受「兩回事」

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在美華人分享在德州觀察到當地對華人態度的經驗。圖為2025年3月，德州達拉斯民眾...
在美華人分享在德州觀察到當地對華人態度的經驗。圖為2025年3月，德州達拉斯民眾上街呼籲進行移民改革。(路透)

不少華人為了工作或求學目的，進而移民美國，小紅書網友「Jane Cui在達拉斯」是一名在德州達拉斯生活10年的華人房仲，她近日發文與影片分享關於「德州是否歧視華人」的自身經驗，指出當地政策確實引發疑慮，但日常生活中的人際互動，感受卻不盡相同。

Jane Cui表示，當客戶詢問德州是否歧視華人時，她第一時間感到錯愕，但也理解外界擔憂，主因正是2025年發布的購房限制政策，使不少人將制度與生活經驗直接連結。她坦言，該政策「讓人不舒服，也不太合理」，但強調這屬於制度層面的問題，與一般民眾的互動並不完全一致。

她在影片中分享多起生活經歷。有一次自己駕車在馬路中拋錨，當下手足無措時，一名白人男子主動停車協助，隨後又有多名路人加入幫忙推車，「沒有人問你是誰、從哪裡來」，僅單純出於善意提供協助。另一次一家人開電動車出遊，因小鎮停電無法充電，在餐館內遇到熱心居民，不僅解釋停電原因，還推薦餐點，讓原本焦慮的情緒逐漸緩解。

她也提到，有來自紐約的客戶造訪達拉斯後，對當地印象深刻，認為相比大城市，德州居民更為熱情，臉上常帶笑容。綜合多年觀察與服務經驗，她指出，多數搬來德州的家庭雖會抱怨天氣炎熱或生活較無聊，但普遍認同「人很友善」這一點。

留言區討論同樣呈現兩極。有網友認為德州居民「淳樸熱情」，甚至表示比加州更友善；也有人指出，基層民眾與政策制定者不同，真正的排斥可能來自制度與法律層面，而非日常互動。

該影片所提到的購房限制政策，係指德州一項SB17法案禁止來自中國、伊朗、北韓及俄羅斯的非美國公民在德州擁有房產和從事商業投資。亞裔社區譴責該法案充種族主義色彩，阻礙了移民實現經濟繁榮，不少華裔也認為，這個法案是對相關國家人民的歧視，將加劇對來自相關國家移民的不友好氛圍。

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