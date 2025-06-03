德州通過立法 限制中國等4國公民置產與投資

德州參議會通過法案，禁止來自中國、伊朗、北韓及俄羅斯的非美國公民在德州擁有房產和從事商業投資，將交給州長艾伯特簽署正式成為法令。(美聯社）

德州 參議會5月30日通過SB17法案，即將交給州長艾伯特簽署正式成為法令。該法案禁止來自中國、伊朗、北韓及俄羅斯的非美國公民 在德州擁有房產和從事商業投資。法案提出後一直受到爭議，但艾伯特曾表示支持該法案。

法案的起草人、共和黨 籍參議員科爾克霍斯特(Lois Kolkhorst)在法案通過後的記者會上說，「德州不賣，不會賣給我們的敵對國家」。

SB17法案在參眾兩會來回審議期間進一步收緊，來自有關國家者若非美國公民，即使合法居民也將無法再在德州購買除主要住宅以外的任何房產，同時也禁止不包含房產的商業投資，無法成為企業多數股東。

即使可以購置主要住宅，也限制在城市內不超過10英畝，住宅地皮不能超過20英畝，禁止擁有農業用地、水權、工業產權或石油權。

州檢察長辦公室負責執行有關禁令，違法者的財產將通過民事程序被沒收。法案還增加罰款，對違法者處以25萬元或有關房產價值50%的罰款，以較高者為準。此外·違法屬刑事罪，最高可判處2年有期徒刑。

科爾霍斯特於2022年首次提出相關法案遭到挫敗，其後捲土重來，現在通過的法案比最初的更為嚴苛。共和黨人聲稱，該法案對國家安全至關重要，保護資源免受敵對國家的侵害。

但不少民主黨人及亞裔社區紛紛強烈譴責該法案充種族主義色彩，阻礙了移民實現經濟繁榮，多次在州議會示威抗議。

祖籍福建，4歲來美的州眾議員吳元之(Gene Wu)在辯論期間，直指法案「的危險之處在於，正在一步步重複近100年前日裔美國人被拘留之前通過的法律」。

不少華裔也認為，這個法案是對相關國家人民的歧視，將加劇對來自相關國家移民的不友好氛圍。

除SB17法案外，有共和黨人考慮其他一些提案，包括對尋求在研究型大學工作的相關族裔人士作出篩選，禁止向相關族裔發放臨時行醫執照等。