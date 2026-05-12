我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國丹麥密談曝光 格陵蘭擬增設3美軍基地「列入美領土」

南韓官員說AI產業賺爆應發「全民紅利」 韓股急殺後忙澄清

腎臟科醫師一年狂瘦88磅 體檢數字變漂亮

記者周宗禎／台南即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
體重曾破百、常年慢性病困擾的衛福部新營醫院腎臟科醫師羅翊中花一年時間，成功甩掉4...
體重曾破百、常年慢性病困擾的衛福部新營醫院腎臟科醫師羅翊中花一年時間，成功甩掉40公斤贅肉。(圖／羅翊中提供)

減重我可以，你也一定可以！」體重曾破百、常年慢性病困擾的衛福部新營醫院腎臟科醫師羅翊中花一年時間，成功甩掉40公斤(約88磅)贅肉，今天分享如何減重、重拾健康肥胖及肥胖與腎病關係。

羅翊中分享減肥歷程，他在總醫師期間因壓力大、作息異常、愛吃消夜，體重飆至109 公斤(約240磅)，前年體檢驚覺已有高血脂、脂肪肝與糖尿病前期。為了健康以及讓衛教更有說服力，去年矢志減肥。

羅翊中指出，減重關鍵在「熱量赤字」，初期體重過重為避免關節受損與運動傷害，他先以「211餐盤」飲食控制，將餐盤分4份：2份蔬菜、1份蛋白質及1份澱粉，減少總熱量攝取、吃原型食物並嚴禁消夜。

以這種方式很快就減重近25公斤降至95公斤，開始加入運動，除每周三次以上的訓練，更靠走路上班增加非運動性熱量消耗。持之以恆下半年內瘦到85公斤。

不過羅翊中瘦到85公斤後，因快速減重基礎代謝率下降、食慾反彈，陷入長達兩個月瓶頸。他決定以循序漸進使用處方藥「GLP-1 受體促效劑」（俗稱瘦瘦針）輔助飲食控制，五個月後順利減至理想體重69公斤，總共減去40 公斤，健檢數據也全部恢復正常。

羅翊中表示，減重除了靠意志力，更要用對方法。專業醫療介入會讓人事半功倍。民眾若使用減重處方藥物，務必經醫師評估指導。新營醫院有專業減重門診，他的腎臟科門診也歡迎掛號諮詢。「減重我可以，你也一定可以！」

院方表示，台灣統計成人慢性腎臟病盛行率超過12%，全台推估可能近兩百萬患者。相當每8人就有1人罹病。尤其腎臟缺乏痛覺神經、生病初期難察覺。超過九成初期患者不知罹病，早期防治與追蹤格外重要。

肥胖是慢性腎病風險因子，易引發第二型糖尿病、高血壓及代謝症候群致慢性腎病。肥胖易「高腎絲球過濾率」，可能因腎臟長期超載過勞，恐造成腎衰竭，而大量的脂肪組織更是容易慢性發炎、損傷腎臟。台灣18歲以上成人過重及肥胖盛行率已達50.3%，即每兩人就有一人體重超標，肥胖直接間接造成腎病危機絕不容小覷。

體重曾破百、常年慢性病困擾的衛福部新營醫院腎臟科醫師羅翊中花一年時間，成功甩掉4...
體重曾破百、常年慢性病困擾的衛福部新營醫院腎臟科醫師羅翊中花一年時間，成功甩掉40公斤贅肉。(圖／羅翊中提供)

體重曾破百、常年慢性病困擾的衛福部新營醫院腎臟科醫師羅翊中花一年時間，成功甩掉4...
體重曾破百、常年慢性病困擾的衛福部新營醫院腎臟科醫師羅翊中花一年時間，成功甩掉40公斤贅肉。(圖／羅翊中提供)

體重曾破百、常年慢性病困擾的衛福部新營醫院腎臟科醫師羅翊中花一年時間，成功甩掉4...
體重曾破百、常年慢性病困擾的衛福部新營醫院腎臟科醫師羅翊中花一年時間，成功甩掉40公斤贅肉。(圖／羅翊中提供)

體重曾破百、常年慢性病困擾的衛福部新營醫院腎臟科醫師羅翊中花一年時間，成功甩掉4...
體重曾破百、常年慢性病困擾的衛福部新營醫院腎臟科醫師羅翊中花一年時間，成功甩掉40公斤贅肉。(圖／羅翊中提供)

減重

上一則

宋慧喬再現經典長髮美出新高度 法式莊園同場李冰冰、蘇菲瑪索賞珠寶

下一則

德州檢察長狀告Netflix 控非法追蹤用戶數據致成癮

延伸閱讀

停經後不只變胖 小心脂肪肝風險翻倍 醫：心臟病中風找上門

停經後不只變胖 小心脂肪肝風險翻倍 醫：心臟病中風找上門
節食+過度運動 30多歲女60天瘦10kg險昏 增猝死機率

節食+過度運動 30多歲女60天瘦10kg險昏 增猝死機率
「瘦胖子」死亡風險高52% 醫：4招改善

「瘦胖子」死亡風險高52% 醫：4招改善
「間歇式步行法」執行30天 36歲女減重沒復胖更享瘦

「間歇式步行法」執行30天 36歲女減重沒復胖更享瘦

熱門新聞

對摩羯座而言，吃苦正是對未來回報的一種投資，他們並不是毫無意義地受苦，而是屬於「策略型的拚命三郎」。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vitaly Gariev ）

3星座天生勞碌命 別人的事他也一肩擔起

2026-05-08 23:25
靠固定收入維生的退休人士若想省油錢，專家說可以考慮Honda Insight等四個車款。圖為Honda Insigh t2025年車款。 (美聯社)

燃油效率高又不貴 退休族想省油錢可考慮的四款車

2026-05-07 20:25
生肖馬在今年5月將迎來好運。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Artem Laletin）

這生肖5月迎「特大級喜事」 事業財運齊發、家運同步轉旺

2026-05-04 23:25
網友討論美國小費文化。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Yan Krukau）

最愛給小費的3類人 華人曝自身經驗：客人感覺被理解了

2026-05-03 20:25
41歲男子藍迪斯。(取自阿肯色州懷特郡警長辦公室)

美版「寄生上流」...大學教授發現自家地下室住著陌生人

2026-05-06 14:50
三星座被指較為自我，與其交往時容易感到壓力大。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Weder Soares Dos Santos ）

跟3星座交往壓力大 金牛重物質、他總是多變難穩定

2026-05-07 22:25

超人氣

更多 >
買房車自駕遊 退休華人圓夢：人生真正上路

買房車自駕遊 退休華人圓夢：人生真正上路
ICE遣返366名中國籍人員 全在這地區「有無犯罪都抓」

ICE遣返366名中國籍人員 全在這地區「有無犯罪都抓」
年過50 骨骼健康專家建議多吃這一食物

年過50 骨骼健康專家建議多吃這一食物
華裔女市長承認充當中共代理人 曾對中官員說「謝謝領導」

華裔女市長承認充當中共代理人 曾對中官員說「謝謝領導」
又1頂尖菁英離奇亡 武大48歲遙感專家「病逝」 不單純？

又1頂尖菁英離奇亡 武大48歲遙感專家「病逝」 不單純？