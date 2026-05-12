腎臟科醫師一年狂瘦88磅 體檢數字變漂亮

體重曾破百、常年慢性病困擾的衛福部新營醫院腎臟科醫師羅翊中花一年時間，成功甩掉40公斤贅肉。(圖／羅翊中提供)

「減重 我可以，你也一定可以！」體重曾破百、常年慢性病困擾的衛福部新營醫院腎臟科醫師羅翊中花一年時間，成功甩掉40公斤(約88磅)贅肉，今天分享如何減重、重拾健康肥胖及肥胖與腎病關係。

羅翊中分享減肥歷程，他在總醫師期間因壓力大、作息異常、愛吃消夜，體重飆至109 公斤(約240磅)，前年體檢驚覺已有高血脂、脂肪肝與糖尿病前期。為了健康以及讓衛教更有說服力，去年矢志減肥。

羅翊中指出，減重關鍵在「熱量赤字」，初期體重過重為避免關節受損與運動傷害，他先以「211餐盤」飲食控制，將餐盤分4份：2份蔬菜、1份蛋白質及1份澱粉，減少總熱量攝取、吃原型食物並嚴禁消夜。

以這種方式很快就減重近25公斤降至95公斤，開始加入運動，除每周三次以上的訓練，更靠走路上班增加非運動性熱量消耗。持之以恆下半年內瘦到85公斤。

不過羅翊中瘦到85公斤後，因快速減重基礎代謝率下降、食慾反彈，陷入長達兩個月瓶頸。他決定以循序漸進使用處方藥「GLP-1 受體促效劑」（俗稱瘦瘦針）輔助飲食控制，五個月後順利減至理想體重69公斤，總共減去40 公斤，健檢數據也全部恢復正常。

羅翊中表示，減重除了靠意志力，更要用對方法。專業醫療介入會讓人事半功倍。民眾若使用減重處方藥物，務必經醫師評估指導。新營醫院有專業減重門診，他的腎臟科門診也歡迎掛號諮詢。「減重我可以，你也一定可以！」

院方表示，台灣統計成人慢性腎臟病盛行率超過12%，全台推估可能近兩百萬患者。相當每8人就有1人罹病。尤其腎臟缺乏痛覺神經、生病初期難察覺。超過九成初期患者不知罹病，早期防治與追蹤格外重要。

肥胖是慢性腎病風險因子，易引發第二型糖尿病、高血壓及代謝症候群致慢性腎病。肥胖易「高腎絲球過濾率」，可能因腎臟長期超載過勞，恐造成腎衰竭，而大量的脂肪組織更是容易慢性發炎、損傷腎臟。台灣18歲以上成人過重及肥胖盛行率已達50.3%，即每兩人就有一人體重超標，肥胖直接間接造成腎病危機絕不容小覷。

體重曾破百、常年慢性病困擾的衛福部新營醫院腎臟科醫師羅翊中花一年時間，成功甩掉40公斤贅肉。(圖／羅翊中提供)

體重曾破百、常年慢性病困擾的衛福部新營醫院腎臟科醫師羅翊中花一年時間，成功甩掉40公斤贅肉。(圖／羅翊中提供)

體重曾破百、常年慢性病困擾的衛福部新營醫院腎臟科醫師羅翊中花一年時間，成功甩掉40公斤贅肉。(圖／羅翊中提供)