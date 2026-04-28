我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

查理三世反酸川普？如果不是英國 恐要講法文

這些新座椅設計 飛機後排討厭值大降

3星座容易輕信他人 他常被動搖決策受干擾

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
三星座在面對複雜情境時較容易輕信他人。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels...
三星座在面對複雜情境時較容易輕信他人。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Tima Miroshnichenko）

在人際互動與決策判斷中，性格特質往往影響風險意識與判斷能力。根據《搜狐》指出，有3個星座因個性直率或過度樂觀，在面對複雜情境時較容易輕信他人，分別為牡羊座、雙子座與射手座。此類型族群多半具備開放與外向特質，雖在人際關係中展現親和力，但在關鍵時刻若缺乏審慎評估，可能增加誤判風險。

牡羊座

牡羊座以直率與行動力著稱，過去在人際互動中多以真誠與熱情建立關係。其特質屬於衝勁導向型，重視效率與即時表達。然而，在面對複雜情境時，因傾向快速反應，較容易忽略潛在風險。當涉及合作或投資等決策時，若未進一步確認細節，可能提高判斷失誤機率。未來在處理重要事務時，強化風險評估與資訊查證，有助於提升整體穩定度，減少外部干擾帶來的影響。

雙子座

雙子座具備靈活思維與良好溝通能力，過去多透過資訊整合與人際互動累積優勢。其發展屬於變動適應型，善於在不同環境中快速調整策略。然而，此一特質在面對多重選擇時，亦可能出現猶豫或判斷搖擺的情況。在外界訊息與意見干擾下，決策容易受到影響，進而降低執行效率。若能在關鍵時刻明確設定目標並強化決策一致性，將有助於穩定發展並降低誤判風險。

射手座

射手座以樂觀與行動自由見長，過去多憑藉積極態度與冒險精神拓展生活與事業領域。其特質屬於開放探索型，重視經驗累積與自我實現。然而，在處理複雜或敏感問題時，因傾向以直覺判斷，可能出現評估不足的情況。面對重要決策，若過於依賴當下感受，容易忽略長期影響。透過建立系統化思考與審慎評估機制，有助於提升判斷品質，使整體發展更為穩定。

星座運勢

上一則

AI老闆操辦一切 這家舊金山選物店從採購、雇人到結帳全不是真人

下一則

不僅是園藝好物 9個別丟咖啡渣的好理由

延伸閱讀

4星座愈善良愈走好運 他常遇好友出手相助

4星座愈善良愈走好運 他常遇好友出手相助
3星座一掃低潮5月運勢爆發 他財運愛情兩得意

3星座一掃低潮5月運勢爆發 他財運愛情兩得意
3生肖子女從小優秀、長大有成 他出人頭地成父母後盾

3生肖子女從小優秀、長大有成 他出人頭地成父母後盾
12星座上司真實面貌大公開 雙子不得罪人、他最具實力跟緊準沒錯

12星座上司真實面貌大公開 雙子不得罪人、他最具實力跟緊準沒錯

熱門新聞

消費者報告調查購買大型家電滿意度最高的零售商，第一名為Abt Electronics。示意圖，圖為Home Depot賣場。(路透)

不是好市多 買大型家電消費者最推這一零售商

2026-04-22 18:28
4星座晚年不愁良人相伴、心境安穩，福氣自然隨之而來。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kampus Production）

做人厚道中年事業順利 退休也有福的4星座

2026-04-20 00:25
3星座隨著年齡增長仍維持原貌。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Vlada Karpovich ）

3星座年歲增長也幾乎沒變 他永遠頂同一張臉凍齡了

2026-04-24 22:25
3生肖子女在學習與職場發展上較具優勢，從小展現良好能力，長大後亦能在事業上取得成就。圖為北京一家三代同堂拍攝全家福。示意圖，非新聞當事者。(新華社)

3生肖子女從小優秀、長大有成 他出人頭地成父母後盾

2026-04-22 23:25
屬兔者可能透過娛樂或額外活動獲得收益，使財務來源更加多元。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ cottonbro studio）

收入機會明顯增加 4生肖5月財運衝高「正偏財齊發」

2026-04-26 00:25
洗衣機內部的潮濕環境若未妥善處理，容易累積洗劑殘留與皮脂污垢，進而加速發霉。示意圖。（取材自pexels.com@ RDNE Stock project）

洗完要開蓋嗎？洗衣機5習慣拒絕黴菌纏身 最後一個很多人犯錯

2026-04-27 22:25

超人氣

更多 >
伊朗儲油槽最多再撐22天 擬用1招突破美封鎖、送油到中國

伊朗儲油槽最多再撐22天 擬用1招突破美封鎖、送油到中國
國務院新規…這兩個問題答「是」拒發美簽

國務院新規…這兩個問題答「是」拒發美簽
白宮記協晚宴槍擊驚魂 她拿走桌上整瓶酒…挨批「低級」

白宮記協晚宴槍擊驚魂 她拿走桌上整瓶酒…挨批「低級」
華裔夫婦被親戚跟蹤追殺？女兒剛上大學 兒子準備畢業

華裔夫婦被親戚跟蹤追殺？女兒剛上大學 兒子準備畢業
社會主義名媛滿身奢侈品 嫌棄防長太太穿Shein 42元禮服

社會主義名媛滿身奢侈品 嫌棄防長太太穿Shein 42元禮服