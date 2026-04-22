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下背痛元凶找到了 原來是髖關節退化在作怪

記者林媛玲／新北即時報導
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醫師提醒，民眾常將髖關節疼痛誤認為單純下背痠痛或老化，因而延誤就醫時機；示意圖。...
醫師提醒，民眾常將髖關節疼痛誤認為單純下背痠痛或老化，因而延誤就醫時機；示意圖。(圖／123RF)

許多長輩將身體痠痛歸咎骨頭退化，卻不知背後隱藏嚴重關節病變。73歲李爺爺多年深受下背僵硬與疼痛困擾，原以為正常老化，直到痛到無法行走，且深夜常痛醒，經就醫才得知髖關節嚴重退化，軟骨磨損殆盡，經「正前開微創」人工髖關節置換手術一個月後，終於擺脫寸步難行的窘境。

收治病患的台北慈濟醫院骨科部醫師黃振文表示，髖關節是人體最大的負重球窩關節，由骨盆髖臼與股骨頭構成，表面覆蓋光滑軟骨以吸收日常活動的衝擊，當軟骨因老化、磨損或外傷受損，骨頭間的直接摩擦會引發發炎。

黃振文說，髖關節出現問題的早期徵兆是患者常感到鼠蹊部、大腿內側或下背部疼痛，甚至伴隨僵硬感或「喀喀」異音，若未及時治療會讓患者因怕痛而不願活動，進而導致周邊肌肉萎縮、行動能力大幅下降，嚴重者甚至需長期臥床。

醫師表示，近年發展的「正前開微創手術」，是將大腿前側切開，從股直肌及闊筋膜張肌的肌肉間隙分開，打開關節囊並移除磨損的骨頭及軟骨組織，再置換人工關節零件，此手術可減少肌肉破壞，降低術後疼痛並加快恢復速度。

黃振文說，但「正前開微創手術」並非適合所有病人，體重過重者較難透過肌肉自然間隙進入，視情況將採取傳統手術，另血糖控制不佳者，因易有術後感染，僅能考慮保守治療、注射治療等非侵入療法。

醫師提醒，民眾常將髖關節疼痛誤認為單純下背痠痛或老化，因而延誤就醫時機，若出現持續性髖部或鼠蹊部疼痛，應儘早就醫檢查，平時也可透過維持適當體重、避免長時間負重或不當姿勢，降低關節負擔，也應進行適度肌力訓練與伸展運動，強化周邊肌群以保護關節。

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