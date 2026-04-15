她實測好市多和沃爾瑪食品雜貨價格比較 這間便宜超過25%勝出

網路新聞撰稿人Savannah Born實際購買好市多和沃爾瑪兩間零售龍頭的32項人們常購買的食品雜貨並計算單價，發現整體來說好市多的價格比沃爾瑪便宜將近26%。沃爾瑪示意圖，與本新聞無關。(路透)

食品價格不斷上漲，伊朗戰爭爆發後未來價格可能會更驚人，因此很多人都希望在超市以最優惠價格買到商品，但貨比三家、到處收集折價券、學習區分真正的優惠和花俏的折扣噱頭費時且費力。Moneywise報導，住在印地安納波利斯（Indianapolis）的商業內幕（Business Insider）撰稿人薩凡娜（Savannah Born）親自購買沃爾瑪 （Walmart）和好市多 （Costco ）兩家平價連鎖超市龍頭的32項人們常買的物品，計算單價後有驚人發現，雖然沃爾瑪在部分商品贏過好市多，但整體CP值上好市多大勝，所有薩凡娜選擇的商品，好市多竟比沃爾瑪便宜將近26%。

報導指出，這個結果和消費者報告（Consumer Reports）今年春季所做的調查結果相符，該調查也將沃爾瑪的價格和其他主要連鎖超市進行比較，不過不是比較單價，而是直接比一整購物車的特定商品，選取的商品隨各店能買到的商品而有所不同。

調查結果顯示，只有幾間零售商在CP值贏過沃爾瑪，其中就包括好市多，平均價格比沃爾瑪便宜21%，是全美最便宜的大型連鎖超市，BJ's、Lidl、Aldi和WinCo的平均價格也比沃爾瑪便宜。

薩凡娜的測試方法是到兩間店購買32項人們常購買的生活食品雜貨，從生鮮蔬果如馬鈴薯、生菜、蘋果，日常生活食品如牛奶 、雞蛋、麥片、糖、麵粉和雞胸肉，到零食飲料如汽水、爆米花和巧克力，還有罐裝食品如鮪魚罐頭和橄欖油等，她說理論上以每盎司等單價計算，好市多的購物總價比沃爾瑪便宜25.6%，但她直言，想要享受這些優惠，唯一方法就是購買大包裝。

Moneywise報導指出，而何時購買大包裝才划算，無論是好市多還是其他會員制零售商，要真正享受會員折扣，需要經常購物才能賺回年費。好市多的標準會員費目前為65元，其中包括汽油、輪胎和處方眼鏡的折扣等其他福利。

另外，很多美國人受限於地理環境，農業部經濟研究署的研究指出，大約有1900萬人居住於食物荒漠，去任何一間超市都是難事，如果要開大老遠的距離才能買到優惠商品，考量到花費的時間和汽油成本，其實沒有省到什麼錢。

購買大份量或大包裝商品時，家裡需要有足夠空間儲存食物，如果是小家庭，大量購買容易腐壞的食品也不划算，生菜若在冰箱裡爛掉，根本就沒有省到錢，只是浪費。對依靠固定收入如社安金過活的人來說，單價較低的商品也沒有意義，因為可能沒有足夠現金購買大份量商品。

想節省購買生活食品雜貨的支出，尋找價格優惠的商品並非唯一方法，莉安（Leanne Brown）的免費食譜「美味又便宜」（Good and Cheap）提供了大量省錢妙招。

首先是擴充食品儲藏室和冰箱容量。考量到高昂的外帶費用，一個月叫幾次外賣很容易讓飲食預算超支，如果家裡有一些簡單的晚餐食材或食品櫃必備品，就比較不容易在意志薄弱時打開外送的app。

其次是少買飲料。預製飲料非常貴，尤其是考量到它們根本沒提供什麼營養。可以在水裡加點果汁或擠點柳橙汁自製飲料，如果喜歡喝氣泡飲，一台價格實惠的氣泡水機長遠來看能幫忙省錢。

還可以提前做好飲食計畫和準備，這無需做到完美，只需提前計畫如何用一種食材煮出多道料理，這能減少廚餘和衝動性購買。湯、燉菜和飯都很花時間準備，煮的時候不妨多做一點並把剩下的分成小份冷凍起來。