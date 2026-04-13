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iPhone17 Pro Max飛向月球 通過NASA認證拍下美照

TVBS新聞網／記者 林宏宜 / 責任編輯 新聞中心 報導
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阿提米絲2號任務指揮官魏斯曼從太空船獵戶座窗戶望向地球。（路透）
阿提米絲2號任務指揮官魏斯曼從太空船獵戶座窗戶望向地球。（路透）

「是的，你在太空船駕駛艙裡看到的漂浮物，真的是一支 iPhone。」

美國太空總署（NASA）Artemis II 月球任務於4月2日順利發射，這是人類自1972年阿波羅17號以來，首次重返月球軌道的載人任務。在這趟歷史性旅程中，四名太空人每人皆攜帶一部 iPhone 17 Pro Max手機。發射約四小時後，一支銀色 iPhone 從太空人 Jeremy Hansen手中離開，飄過指揮官Reid Wiseman、Victor Glover 的頭頂，最後落在Christina Koch手中。這段零重力飄浮畫面在發射直播中清晰可見，太空人互相傳遞玩耍，意外為Apple打造出最強「Shot on iPhone」廣告效果，迅速成為全球焦點。

紐約時報指出，這是 NASA 首次允許太空人攜帶智慧型手機執行任務。NASA 在太空人3月開始的隔離期間，就發給每位太空人一部 iPhone 17 Pro Max。但手機嚴格限制使用：僅限飛行模式，無法連上網路，也不能使用藍牙，主要用途是拍攝照片與影片，供太空人記錄特別時刻並與家人分享，並非關鍵飛行操作。

任務進行中，太空人已用手機從 Orion 太空船窗戶拍攝地球、火箭上節等畫面。Christina Koch和Jeremy Hansen還拍攝了其他隊友在太空船繞行火箭時的照片與影片，展示未來Orion與月球登陸器對接的可能動作。

根據紐約時報與 AppleInsider等美國科技媒體揭露，iPhone 17 Pro Max需通過NASA四階段嚴格資格審核，才能獲准進入太空船艙：

1. 安全委員會初步審查

2. 零重力風險詳細排查（包括玻璃碎裂後碎片不會危及太空人、電池與散熱在微重力下的穩定性、輻射耐受等）

3. 制定緩解措施

4. 實際驗證確認

紐約時報引用 BioServe Space Technologies 助理研究教授Tobias Niederwieser的說明，批准硬體進入太空的流程「通常相當繁複且耗時」。在微重力環境下，碎裂的玻璃不會掉到地上，而是四處漂浮，可能傷害太空人或損壞設備，這是審查重點之一。NASA 甚至討論使用魔鬼氈固定手機，發射前至少有一支手機被放入飛行服的腿部口袋拉鍊中。

太空環境與地球截然不同，Niederwieser 強調：「在完全密封的太空艙內，硬體的工作條件與地球完全不同。一切都會漂浮，包括每一支筆和筆蓋。」

iPhone 17 Pro Max 搭載的強化玻璃，雖已通過 Apple 自身耐摔與極端環境測試，但 NASA 仍針對無重力條件進行額外驗證。蘋果公司表示，公司並未直接參與審批流程，但這是iPhone首次完全通過資格認證，可用於軌道及更遠的深空延長任務。此前 iPhone 曾隨私人任務（如2021年的 Inspiration4）上太空，2011年太空梭最後一次任務也曾攜帶兩支 iPhone 4 作為實驗，但阿提米絲二號是 NASA 官方首次讓每位太空人配發一部用於個人記錄。NASA也陸續公布太空人用iPhone拍下的地球美照。

媒體普遍將此事件視為消費電子與太空探索結合的重要里程碑。這不僅證明iPhone的耐用性與攝影實力，也意外為 Apple 帶來強大宣傳效應。許多網友留言：「這才是真正的 Shot on iPhone！」(蘋果的廣告宣傳詞) 。

iPhone17 Pro Max飛向月球！　通過NASA認證拍下美照

TVBS新聞網

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