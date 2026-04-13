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新手友善料理 蒜香蘆筍牛肉食譜步驟簡單

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網友分享蘆筍牛肉料理。蘆筍示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@w...
網友分享蘆筍牛肉料理。蘆筍示意圖，非新聞事件圖。（取材自[email protected]

減重族必學簡易料理食譜來了！小紅書網友「蠟筆小X」分享一段「蒜香蘆筍牛肉」料理影片，以簡單步驟與低卡健康訴求吸引關注。影片示範將牛肉與蘆筍搭配快炒，強調「鮮嫩多汁、低卡美味」，迅速在平台上引發討論與模仿風潮。

根據影片內容，料理流程以基礎調味為主，先將牛肉切條，加入料酒、醬油(生抽)、澱粉與鹽醃製約20分鐘；蘆筍則先以加鹽與油的熱水汆燙約2分鐘。之後將牛肉快速翻炒至變色取出，再爆香蒜末，加入蘆筍與牛肉，最後以生抽、蠔油、黑胡椒與鹽調味拌炒即可完成。整體步驟簡單，被不少網友視為「新手友善料理」。

貼文曝光後吸引超過百則留言，多數網友對成品表現出高度興趣，紛紛留言「看起來很好吃」、「想立刻試試」、「超下飯」，也有人表示這類料理符合當前減脂與健康飲食需求，認為是「高蛋白低負擔餐」。有人詢問牛肉是否容易變硬、該選擇哪個部位；「蠟筆小X」回應建議使用牛里脊較為嫩口。

此外，食材價格也成為討論焦點之一。有網友直言「牛肉太貴難以常吃」，也有人認為蘆筍價格偏高，使這道料理雖然健康但成本不低。另有部分留言質疑「低卡說法」，指出烹調過程需用油兩次，熱量未必如想像中低。另也有網友建議可使用橄欖油提升風味，或依個人口味調整蒜量，顯示該料理具備一定彈性。

牛肉

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