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冷凍漢堡排沒有想像中划算 主廚曝更便宜美味選項

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冷凍漢堡排看似快速方便，其實買等重量的新鮮絞肉自製更便宜，口感也好很多。肉漢堡排...
冷凍漢堡排看似快速方便，其實買等重量的新鮮絞肉自製更便宜，口感也好很多。肉漢堡排示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Cristian Guillen）

忙碌的夜晚如果想做幾片漢堡排，冷凍漢堡排看起來是快速又方便的選擇，從包裝取出、放進鍋子裡煎幾分鐘就能享用，然而主廚表示，從價格和美味角度而言，購買絞肉自己回家製作漢堡排會是更好的選擇。

Tasting Table報導，冷凍漢堡排看似價格實惠，亞馬遜上販售的16盎司Whole Foods有機草飼牛肉漢堡排售價為9.99元，換句話說每4盎司的肉排為2.5元；相比之下一磅的365 By Whole Foods牛絞肉價格為7.99元，每4盎斯的肉排相當於2元，等於是為了方便而多花0.5元，金額累積下來也很可觀，每買10片漢堡排就要多花5元。

更糟的是大部分冷凍漢堡排口感都很差；主廚德克爾（Fred Decker）說，漢堡排名列他絕對不買的冷凍食品名單前十名，肉質烹調起來太緊密，完全沒有新鮮絞肉的柔嫩與蓬鬆感，只要吃過兩種漢堡排，馬上就會發現差異，新鮮肉排才有真正的牛肉味。

買絞肉不但能省錢，還能做出更美味的漢堡，自己做漢堡排也只需要多花兩分鐘，新鮮的絞肉做出的漢堡排即使冷凍後也遠勝過超市的冷凍漢堡排。想要真正的新鮮牛絞肉，就要到肉舖購買，大部分的店以85%瘦肉和15%脂肪的比例混合，但老闆也能提供80%瘦肉加20%脂肪，甚至70%瘦肉加30%脂肪的絞肉。你還能混合肩小排和牛腩等不同部位的肉，而改變最終漢堡排的風味。

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