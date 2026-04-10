跟著名廚料理蘆筍 簡單美味五分鐘就上桌

名廚Jacques Pépin的蘆筍食譜簡單又美味。蘆筍示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Max Hou）

春季正是蘆筍盛產時，蘆筍的料理方式非常多元，水煮、清炒到焗烤都很好吃，Parade的撰稿人魯貝爾（Jessica Wrubel）分享一道名廚貝潘（Jacques Pépin）的蘆筍食譜，簡單卻不失美味，準備蘆筍與鹽、黑胡椒、奶油等調味料，從備料到烹煮上桌只需要五分鐘就完成，現在已經是魯貝爾的春季晚餐必備佳餚。

Parade報導，魯貝爾為了做好這道菜還親自採訪了貝潘。魯貝爾說，這道料理從食材挑選開始就很重要，需挑選莖較粗、筍尖緊密的蘆筍，削掉底部的皮，之後將四分之一杯的水倒進平底鍋，撒點鹽後開火加熱，放入蘆筍並蓋上鍋蓋燜煮2到3分鐘，就能煮出軟嫩、鮮綠的蘆筍，再撒些黑胡椒、淋上奶油和橄欖油並煮到滾，讓調味乳化。

如果蘆筍已經煮得恰到好處，但醬汁太稀，可以用漏勺將蘆筍撈起，繼續煮醬汁並攪拌直到呈乳狀，再淋至蘆筍上。

以下是奶油醬汁蘆筍的完整食譜。

需要準備的食材有：

10根莖較粗且筍尖緊密的蘆筍 水1/4杯 鹽1/4茶匙 新鮮研磨黑胡椒1/4茶匙 無鹽奶油2茶匙 特級初榨橄欖油1茶匙 可隨喜好額外準備些許切碎的細香蔥（Chives）

製作步驟如下：

先用削皮器削掉每根蘆筍底部三分之一的外皮，切除並丟棄底部，並將剩下的蘆筍切成4段。

接著將水倒進8到9英寸的平底鍋內，以中強火加熱，再加入蘆筍與撒上鹽，蓋上鍋蓋煮2至3分鐘讓蘆筍變軟，並撒上黑胡椒、加入奶油與橄欖油，轉大火煮到沸騰讓醬汁乳化。

試吃一口並根據個人喜好調整調味，最後撒上切碎的細香蔥就能上桌。