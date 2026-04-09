好市多推出新包裝丹麥麵包 價錢相同但口味變多了

好市多推出新的丹麥麵包，一盒11.99元，內有五種口味且數量適中，一次可以吃到多種口味也不用擔心吃不完。丹麥麵包示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Claudio Segovia）

如果你曾經在好市多 （Costco ）的烘焙坊買過丹麥 麵包，就一定知道它們有多新鮮和美味，而且售價只要11.99元，唯一的缺點是不知道該選哪個口味，但現在再也不用煩惱選擇障礙，新推出的綜合丹麥麵包一盒有五種口味，一樣的價錢不僅可以吃到多個口味，麵包的數量也恰到好處，不用擔心吃不完。

Parade報導，好市多新推出綜合口味的丹麥麵包，有肉桂、胡桃、櫻桃、奶油起司和巧克力五種口味。專門介紹好市多新品的TikTok粉絲專頁也以影片介紹新的丹麥麵包，可以看到影片中透明盒子內有各種口味的丹麥麵包。

報導指出，這樣的組合讓人可以不用為了想吃到多種口味而買太多麵包，還可以和人分享，或者分成好幾天享用，每天早上都能吃到不同口味，也適合家庭購買。一次買到多種口味也可以依個人喜好挑選想吃的，想吃甜一點的就選櫻桃或巧克力，想吃味道濃郁的就選奶油起司或胡桃。

和許多好市多烘焙區的商品一樣，丹麥麵包的供應狀況各地點會有不同，新品通常會陸續在不同分店上架，若前往購買時沒看到，或許是仍在運送途中。

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