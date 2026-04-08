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睡前喝牛奶讓孩子長不高？ 醫揭「精製糖」是關鍵

中央社／台北8日電
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乳品示意圖。（圖／123RF）
乳品示意圖。（圖／123RF）

許多家長盼著孩子長高，近期卻有短影音宣稱睡前喝牛奶會讓孩子長不高。醫師指出，調味乳或含糖蛋白飲、奶粉中的精製糖，可能干擾夜間生長激素分泌，牛奶攝取量也要注意。

台開業診所兒童內分泌科醫師王律婷透過新聞稿指出，國際期刊「細胞」（Cells）上的研究顯示，約70%生長激素會在夜間分泌，意即長高有很大一部分其實是在睡眠中完成。且生長激素並不是持續穩定分泌，在特定時間會出現高峰，其中又以第一段深層睡眠最為集中，通常發生在入睡後約30到90分鐘。

孩子在睡前能維持放鬆狀態並順利進入深層睡眠，是把握長高黃金時段的重要條件。王律婷說明，其實重點並不在於是否喝牛奶，而是要避免攝取過多精製糖分。砂糖、果糖等精製糖會導致血糖快速飆升，因此若攝取過多的調味乳、含糖飲料或甜點、精製碳水零食等，可能抑制生長激素分泌長達2至3小時。

相較之下，牛奶中的天然乳糖屬於「非游離糖」，王律婷指出，其中包含多種生物活性營養素，適量攝取可以促進長高的關鍵荷爾蒙濃度，這樣的營養組合能讓身體在穩定狀態下運作生長機制。

對於在意孩子睡前飲食的家長，王律婷提醒，影響孩子身高發展的關鍵，其實是整體生活習慣，包括均衡飲食、規律作息、充足睡眠與適度運動，而不是單一食物或某個時間點的飲食行為。若要飲用牛奶，則可掌握3大原則。

第1是選擇純牛奶，若孩子無法戒除消夜習慣，純牛奶是相對好的選擇；避免以調味乳或含糖乳製品取代牛奶，或是在睡前吃餅乾、甜點或高碳水零食，且飲用時間可逐步嘗試提早至睡前1至2小時，保留充足的消化間隔，有助於維持穩定的睡眠品質和夜間生長激素分泌。

第2，依需求調整攝取量；王律婷說明，1歲以上兒童每日攝取約250至500毫升牛奶，有助於生長與發育，但若攝取過量，可能影響其他必需營養素的攝取。

第3是特殊族群需留意。王律婷提醒，並非所有孩子都適合在睡前飲用牛奶，患有乳糖不耐症或牛乳蛋白過敏的兒童與青少年，睡前飲用牛奶反而可能造成腸胃不適，進而影響深度睡眠。

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