4個NG生活習慣讓腦血管撐不住 醫師建議加上3個「安全裝置」守護健康

一般大眾視為健康的生活習慣，若執行過度反而容易引發腦梗塞。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Ketut Subiyanto）

「早起做運動」、「利用流汗排毒」...這些看似健康的日常習慣，很可能嚴重危害人們的腦血管。根據日本媒體「TRILL News」報導，麻酔科醫師松岡雄治指出，過度的健康習慣反而容易誘發腦梗塞。只要在習慣中加入「安全裝置」，就能保護血管，同時維持健康。

一般人都認為，利用流汗排出老廢物質對健康有益。但松岡表示，過度流汗可能導致嚴重脫水，血壓也會劇烈波動，增加腦部血管阻塞的風險。

各類醫學指南也警告，溫差過大或脫水引起的急劇血壓波動，是心血管疾病 的重要誘因。

松岡解釋，當一個人年紀愈大或罹患慢性病，血管壁容易堆積斑塊且變得脆弱，當血壓飆升損傷內壁，身體就會產生血塊（血栓）修復受損處。若加上大量流汗導致血液變得濃稠，血管收縮時，黏稠的血栓就會被推入血液，隨著血液流動。當血栓遇到變窄的血管無法繼續流通，就會慢慢堵住血管，最後完全堵塞，導致大範圍腦細胞瞬間受損（即腦梗塞）。

松岡提出警告，以下4個錯誤的生活習慣嚴重危害身體健康：

一、起床後立即進行劇烈跑步：人在睡眠期間會流汗卻無法補水，因此早晨是一天中血液最黏稠的時段。此時若心跳速度過快、血壓劇烈波動，會對血管造成極大負擔。

二、蒸三溫暖期間完全不喝水：在高熱環境下達到極限脫水狀態，並在血管擴張時泡冷水的行為，會導致血管強烈收縮，使黏稠的血栓阻塞血管。

三、長時間泡熱水半身浴：為了排毒而大量流汗會加劇脫水狀態，且離開浴室時的溫差會使血壓驟升。

四、假日補眠不喝水：有些人平時工作忙碌，習慣趁著週末假日補眠，但長時間不喝水，會使身體處於容易形成血栓的脫水狀態。

松岡指出，已經建立日常健康習慣的人無須急著放棄，只要加入以下3個「安全裝置」即可。

一、運動和排汗前先喝水：在準備運動或進入三溫暖室「之前」，先喝一杯（約 200ml）水，避免血液中的水分不足。

二、起床後量血壓：習慣早上做運動的人，運動前先量血壓。若收縮壓超過 135mmHg，應取消劇烈運動，改為輕鬆的散步。

三、減少溫差衝擊：冬天出門或進入冷水池前，務必先做好暖身運動或用冷水澆淋身體，避免血管急劇收縮。

松岡建議平時應多喝水並控制血壓，千萬不要為了鍛鍊而損害身體。若血壓持續偏高務必就醫，找出背後的健康隱憂。