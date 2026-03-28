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洗青花菜別再用清潔劑 這兩項常見物品就能徹底洗淨

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清洗青花菜時千萬別用清潔劑或漂白劑，其化學成分難以洗淨，用鹽巴或小蘇打，甚至只用流動的清水，不到五分鐘就能將青花菜清洗乾淨。洗青花菜示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Louis Hansel）
清洗青花菜時千萬別用清潔劑或漂白劑，其化學成分難以洗淨，用鹽巴或小蘇打，甚至只用流動的清水，不到五分鐘就能將青花菜清洗乾淨。洗青花菜示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Louis Hansel）

青花菜是很營養的食物，但就像大部分的蔬果，青花菜可能也沾染了殺蟲劑、菜蟲和泥土，因此需要的不只是清洗，還要用正確的方法洗乾淨，但其特殊的結構會讓人覺得清潔似乎是很繁瑣的工作，不過其實有些方法非常有效，只要用水、醋、鹽巴或小蘇打，只要五分鐘就能完成，步驟簡單快速又能確實洗去髒汙。

Real Simple報導，青花菜在食用前清洗即可，避免太早洗容易腐爛，也不用怕沒洗的話會爛掉，未清洗的青花菜裝在透氣的容器或袋子裡再冷藏，可以保存將近一周。

冷凍也是保存青花菜的好方法，只是若選用此方法，青花菜需要先洗過。先把青花菜用水徹底清洗後確保完全擦乾，接著快速冷凍再裝入冷凍袋中；冷凍的青花菜可以保存長達一年，這樣又方便又符合經濟效益，做義大利煎蛋（frittatas）、炒菜和煮湯時都有新鮮蔬菜可以用。

清洗青花菜的方法有很多，取決於個人喜好和有多少時間，如果時間緊迫，用流動的冷水清洗是最快的方法，但如果有時間也想徹底清潔，用醋溶液或用水浸泡是最佳選擇。

要特別注意的是，不要用肥皂、清潔劑、漂白劑或其他清潔產品洗青花菜，因為青花菜的質地紋理會讓這些化學產品無法被沖洗乾淨。

若選用清水沖洗，方法如下。握住青花菜的花梗，花球朝下，如果將小花蕾削下清洗，可放在濾盆中，以冷水沖洗，直到每個縫隙都被沖過，最後用廚房紙巾或布將菜拍乾，若是沖洗整棵菜，烹調前再分切花球成小朵。

有些人偏好用醋溶液清洗，認為可以除去汙染物。取三分之一杯的白醋和兩杯半的冷水倒入碗中混合，將青花菜泡入醋溶液中2至5分鐘直到髒汙浮起，再用流動的清水徹底沖洗，最後一樣用布或廚房紙巾輕輕拍乾即可。

如果手邊沒有白醋，也可以就泡在一碗冷水中，或用四分之一杯的小蘇打加一加侖的水製作蔬菜清洗液。

若沒有白醋也沒有小蘇打，鹽巴也是清洗青花菜的好幫手。取一大碗加滿水，加入至少兩湯匙的鹽，將青花菜泡入鹽水中5至10分鐘，可以轉一轉碗中的青花菜，讓上面的髒汙或小蟲更容易抖落，最後用冷水沖洗並拍乾。

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