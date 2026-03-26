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久坐族易疲倦 關鍵在氧氣如何被使用 醫揭間歇運動改善

記者翁唯真／台北即時報導
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有醫師觀察長期規律運動者即使年齡增長，仍能維持良好體力與精神；相較之下，久坐族即便檢查數值正常，卻常感疲倦、恢復力差。（記者翁唯真／攝影）
有醫師觀察長期規律運動者即使年齡增長，仍能維持良好體力與精神；相較之下，久坐族即便檢查數值正常，卻常感疲倦、恢復力差。（記者翁唯真／攝影）

長期規律運動者，即使年齡增長，仍能維持良好體力與精神，但久坐族即便檢查數值正常，卻常感疲倦、恢復力差。專家指出，差異關鍵不在運動量本身，而在「氧氣如何被身體使用」。

台灣北榮婦女醫學部遺傳優生學科主治醫師張家銘於臉書表示，事實上「低氧」（hypoxia）並非單一狀態，而是兩種截然不同的生理情境。一種是運動時產生的「主動低氧」，當肌肉暫時缺氧，身體會啟動調節機制，包括活化低氧誘導因子（HIF），促進粒線體功能優化、提升血流與攜氧能力，使能量利用更有效率。這種低氧短暫且可恢復，有助提升身體彈性與適應力。

張家銘說，另一種則是久坐造成的「被動缺氧」，長時間不活動會使血流減緩、氧氣分布不均，導致代謝廢物累積，進而增加活性氧與慢性發炎反應，降低粒線體效率。這種缺氧缺乏明確啟動與結束機制，會讓身體長期處於消耗與壓力狀態，進一步影響代謝、心血管與免疫系統。

張家銘說，低氧本身並非異常，而是人體常見且重要的調控環境。例如幹細胞所在的微環境本就處於低氧狀態，有助維持細胞穩定；相關研究亦發現，適度低氧可減少DNA損傷、延緩細胞老化，甚至與壽命延長有關。

因此，真正影響健康的關鍵並非氧氣多寡，而是身體是否具備良好的「調控能力」，張家銘說，臨床上可透過血糖、血脂、發炎指標（如hsCRP）、乳酸與心率變異度等數據，綜合評估身體的代謝與調節狀態。

張家銘建議，改善久坐帶來的負面影響，應從恢復身體節奏著手，包括規律活動促進血流、進行快走或間歇運動以刺激適應機制、維持代謝穩定，以及調整呼吸與作息節律，透過這些方式，讓身體重新學會有效運用氧氣。

張家銘指出，健康不僅是檢查數值正常，更是一種「運作順暢」的狀態，包含良好的精神、穩定的體力與適當的恢復能力，才是長期健康與延壽的關鍵。

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