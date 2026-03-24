好市多這款牛排醃料美味又百搭 連烤蔬菜、煮湯都適合

好市多販售的McCormick Grill Mates蒙特婁牛排調味料備受會員喜愛，很多人稱讚味道很棒使用也方便，用在其他料理如湯品或烤蔬菜也十分美味。牛排示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Mohamed Olwy）

烹製牛排 時，調味料是關鍵之一。Tasting Table報導，好市多 （Costco）販售的McCormick Grill Mates蒙特婁牛排調味料（McCormick Grill Mates Montreal Steak Seasoning）榮登該網站商店賣的牛排乾醃料（steak rub）排行榜冠軍，在店內也常引發會員瘋搶。消費者對這款調味料讚不絕口，有人說每次辦燒烤派對時，賓客都對用這個調味料烹製的牛排稱讚不已，是讓業餘廚師也能做出專業牛排的秘密武器，還有人說這個調味料不只能用在牛排，搭配湯、蔬菜和沙拉等菜餚也都能增添風味。

McCormick Grill Mates蒙特婁牛排調味料內有粗鹽、黑胡椒、辣椒粉、大蒜、洋蔥、葵花籽油、天然香料和紅椒粉萃取物，使用方便，只需輕撒在菜餚上即可；調味粉的粗顆粒特質讓牛排能有應有的焦香外表。

一名網友表示，McCormick Grill Mates蒙特婁牛排調味料是她烹飪肉類時的祕密武器，味道很棒，她家廚房必備這款調味料，每次舉辦燒烤聚會時，客人都盛讚這個調味料。

許多喜愛烹飪的網友分享他們如何使用這款調味料，很多人說他們不只用在牛排。一名網友說她會撒在用微波爐蒸煮的新鮮青花菜或蘆筍上，或加到罐頭湯中增添風味，也會用在湯、燉菜、馬鈴薯沙拉、鮪魚沙拉、肉湯和炒飯等各式各樣的料理中。

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還有網友說McCormick Grill Mates蒙特婁牛排調味料是「世界上最棒的調味料」，是廚房必備的烹飪好幫手，搭配燒烤、蔬菜和漢堡都很美味。

一名網友分享她的食譜，她說自己會把這款調味料用在牛排、魚和雞肉，先用特級初榨橄欖油塗抹食材，再撒上幾湯匙量的McCormick Grill Mates蒙特婁牛排調味料，放入塑膠密封袋中醃製數小時，再烘烤、燒烤或用氣炸鍋烹製，每次成品都很成功。

在好市多購買McCormick Grill Mates蒙特婁牛排調味料的好處是29盎司裝的大份量能確保不會很快用完，另一好處是這款調味料開封就能使用，無須從準備食材開始製作，當然如果想另外加其他香料或新鮮現切的香草來提升風味也可以，建議和所有新調味料一樣，先嘗試少量，再依自己的口味調整用量。