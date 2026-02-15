我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「電力時代」正式揭幕 各國政府面臨重大政策轉變

川普：和平理事會將宣布50億美元加薩重建承諾

健康篇／「肚臍塞酸梅」止暈有效？ 中醫授4招防春節塞車夢魘

記者廖靜清／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
暈車的原因是平衡感失調，中醫師建議，平時就應注重脾胃保養，若乘車不舒服可按摩「內關穴」緩解不適；示意圖。(123RF)
暈車的原因是平衡感失調，中醫師建議，平時就應注重脾胃保養，若乘車不舒服可按摩「內關穴」緩解不適；示意圖。(123RF)

春節返鄉或出遊，最怕國道大塞車，長時間走走停停，頻繁煞車、加速與晃動，容易誘發「動暈症」，暈車壞了連假出遊興致。有些人會在肚臍上放一顆酸梅然後用透氣膠帶固定，或是口含生薑、吃薄荷片緩解症狀。

中醫師沈俐伶表示，長時間塞車與山路路況常讓「暈車族」苦不堪言，其原因是身體對晃動所產生的一種反應，大腦和眼睛對「收到的訊息」不一致，出現頭暈、惡心、冷汗直流、臉色蒼白，或是有頭痛現象等。

中醫觀點認為，「脾胃氣機不順」的人，比較容易發生暈車；而交通工具行進或搖晃時，人體氣血無法順暢運行，也容易暈車不適。沈俐伶指出，暈車的成因還包括，臟腑功能衰退、睡眠不足、過度疲勞、進食過多油膩食物等。

沈俐伶說，平時就應注重脾胃保養，少吃生冷、油膩、重口味食物，避免增加脾胃負擔。行前除了服用暈車藥，還可以透過四大中醫防暈妙招，擺脫暈車困擾。

1.按摩「內關穴」

內關穴是緩解惡心、嘔吐的黃金穴道，能有效調理氣機。可將手攤平，掌心向上，在手腕橫紋上方約三指寬（兩筋之間）的位置。以大拇指指腹揉按，每次按壓3至5秒，持續5至10分鐘，能有效緩解因暈車的惡心、頭暈與心悸感。

2.含「酸梅」止嘔

暈車時往往會感覺胃酸分泌增加，產生強烈的惡心感。吃酸梅能生津止渴，且其酸味能中和胃部的不適感，讓人感覺比較舒服，是隨身攜帶的防暈利器。

3.開窗透氣

車內封閉空間的特殊氣味常會加重暈車感，加上空氣悶熱、高濃度二氧化碳等，加劇暈車不適。行車中適時開啟車窗，保持空氣流通，新鮮的氧氣與流動的風，有助於減緩眩暈與悶塞感。

4.避免看手機

行駛中的晃動會持續刺激前庭器官，是誘發暈車的主因。當眼睛聚焦在近距離的螢幕上，大腦接收到的視覺資訊與身體感受到的物理位移不符，便會引發嚴重嘔吐感，建議在車內應盡量遠望或閉目養神。

世報陪您半世紀

春節

上一則

問「幾時失身」...黃大仙祠解籤人遭解約

延伸閱讀

賴清德春節談話 持續強化國防治安 台灣在考驗中更加堅韌

賴清德春節談話 持續強化國防治安 台灣在考驗中更加堅韌
中國知名調查記者劉虎 春節前夕獲保釋

中國知名調查記者劉虎 春節前夕獲保釋
春節團拜 習近平：新征程策馬揚鞭 持之以恆從嚴治黨

春節團拜 習近平：新征程策馬揚鞭 持之以恆從嚴治黨
釣島、黃岩島、仁愛礁等「藍色國土」 充滿中國年味

釣島、黃岩島、仁愛礁等「藍色國土」 充滿中國年味

熱門新聞

三星座「長期主義」將迎來兌現時刻，事業與財運進入持續上升通道。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Pavel Danilyuk）

3星座轉運倒數 未來三年一路看漲、財路愈走愈寬

2026-02-13 21:25
好市多的北海道干貝很受會員歡迎。好市多示意圖，和本新聞無關。(新華社)

好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買

2026-02-06 19:25
四星座愈忙愈穩，事情推展更順遂。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ fauxels）

年前愈忙愈穩 4星座節奏到位運勢順

2026-02-11 21:25
北美多間好市多上架切片豬肉，適合華人料理習慣。示意圖，非新聞事件圖。(新華社)

好市多推切片五花肉被讚爆 華人曝各式料理：快炒燒烤都好

2026-02-08 19:25
紫莖澤蘭示意圖，非新聞當事人所種植。(取材自Unsplash @Stephanie Gibeault)

他種這些植物形成「天然籬笆」 擋住鄰家醜風景

2026-02-10 20:25
「最高甜好嗑」甜寵劇TOP10出爐。左為「十二封信」、右為「狙擊蝴蝶」。（取材自豆瓣）

最高甜好嗑甜寵劇TOP10 「驕陽似我」奪第二、冠軍CP讓觀眾難出坑

2026-02-11 20:25

超人氣

更多 >
孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫
不是藍莓或酪梨 蔬菜營養密度排名冠軍是它

不是藍莓或酪梨 蔬菜營養密度排名冠軍是它
知名華女演員等八年換腎 每周準時透析「像上班」

知名華女演員等八年換腎 每周準時透析「像上班」
「讓家務消失」小妙招 不用天天打掃也能很乾淨

「讓家務消失」小妙招 不用天天打掃也能很乾淨
紐約旅巴車禍釀5死 華人司機被控誤殺、過失殺人

紐約旅巴車禍釀5死 華人司機被控誤殺、過失殺人