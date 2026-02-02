早餐少不了水煮蛋 跟這蔬菜吃「妨害營養吸收」

酪梨富含維生素E、鉀和健康脂肪，與水煮蛋一起食用，可提升營養功效。水煮蛋示意圖。（取材自pexels.com@Jane T D. ）

吃早餐和沙拉時，「水煮蛋」是桌上要角，不僅方便、營養豐富，還能搭配任何料理。不過，日本營養師西島理衣指出，某些食物搭配水煮蛋，會降低營養吸收率，可以改選其他更適合一起食用的食材。

根據日本媒體「TRILL News」報導，西島表示指出亞洲人常吃的菠菜，並不適合搭配水煮蛋一起享用，主要與營養吸收有關。

菠菜含有大量「草酸」，草酸與蛋黃中的鈣結合後，會在體內形成「草酸鈣」。草酸鈣難溶於水，不易被人體吸收，連帶阻礙人體吸收鈣質的效率。若想有效吸收鈣質，最好選擇草酸含量低於菠菜的其他蔬菜，例如小松菜或青花菜，與水煮蛋一起食用。

另一方面，酪梨 是最適合搭配水煮蛋的食材之一。西島表示，酪梨富含維生素E、鉀和健康脂肪，與水煮蛋一起食用，可提升營養功效。

水煮蛋搭配酪梨，最適合正在節食或想要增肌的人。酪梨中的脂肪能維持飽足感，防止攝取過多卡路里。此外，維生素E的抗氧化特性可延緩細胞老化，有助於養顏美容。

酪梨的綿密口感可以中和水煮蛋吃起來較乾的感覺，使口感更加順滑，在沙拉或吐司中加入酪梨，就是一道快速又美味的早午餐。

不過，雖然酪梨營養豐富，但熱量也較高，建議每天最多食用半顆酪梨即可。