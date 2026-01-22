不是什麼都能裝 這些東西放夾鏈袋反而壞更快

夾鏈袋收納各種物品都很方便，但因為本身不透氣的性質與塑膠材質，並不適合長時間存放整顆蔬果、熱食等物品。夾鏈袋示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Karola G）

Zip-top夾鏈袋很方便，不論是點心、手作材料或搭飛機旅行要帶的盥洗用品都可以裝進夾鏈袋。不過並非任何物品都適合放在夾鏈袋裡，因為袋子內不透氣，反而可能導致對濕度和溫度敏感的物品受損，Southern Living報導列出8種不適合長時間放在夾鏈袋裡的物品。

1. 蔬菜

許多蔬菜需要呼吸才不會因為過多濕氣而變得黏糊，所以店裡販售的農產品包裝上都會有洞，甜椒切片雖然可在袋子裡放幾天，但無法保鮮太久；整顆蔬菜應該放在蔬果抽屜或原本的包裝裡，阻隔黴菌和細菌。適合密封包裝的蔬菜通常以保鮮膜包覆販售。

2. 整顆水果

與上述原因相同，整顆水果也應該放在蔬果抽屜或能通風的包裝盒裡。密封袋會干擾熟成，水果可能還沒達到最佳風味就已腐爛，而莓果 特別容易發霉，因此建議放在原本的包裝盒內，或放在有開口、可以排出濕氣的袋子裡。切開的水果可以暫時放在夾鏈袋裡避免變色。

3. 酸性食物

有些人會用冷凍保鮮袋分裝湯與燉菜，但研究發現塑膠接觸到酸性食物會釋出更多微粒，所以用檸檬汁醃漬雞肉或保存自製番茄醬時，建議改用玻璃容器。

4. 蘑菇

蘑菇放在塑膠保鮮袋裡會變得爛糊，想延長保存期限應該用紙袋裝，再放進冰箱，存放前切忌用水沖洗，因為濕氣是讓蘑菇發爛的元凶。

5. 熱食

專家們不建議用夾鏈袋裝熱食，因為數百萬甚至數十億的塑膠微粒會溶進食物裡。可以等剩菜降溫後再裝袋，或者改用玻璃容器。

6. 電子產品

電池與手機等電子產品對熱和溼度都很敏感，手機容易過熱，而困在夾鏈袋裡的潮濕空氣可能損壞或腐蝕電子產品，多個電池碰在一起也可能導致電力流失或短路，所以絕對不要用夾鏈袋長時間存放電子產品。

7. 衣物

乾洗店的塑膠袋可以暫時保存衣物，但夾鏈袋會困住濕氣與異味，所以要收納過季衣物時，應該選擇材質透氣的袋子或能避免發霉的布質收納箱。如果打算用有蓋子的塑膠桶裝衣服，建議不要塞得太密集，並且放入幾包乾燥劑吸收水氣。

8. 種子

播種前，種子需要保持涼爽與乾燥才能避免提早發芽。塑膠夾鏈袋會導致種子發霉，建議種子先風乾並放進信封，再儲存在涼爽、陰暗與乾燥的位置。