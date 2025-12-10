吸了有益？美研究：「聞放屁臭味」可能降低罹患阿茲海默症風險

我的頻道

編譯盧思綸／即時報導
美國約翰霍普金斯大學醫學院一篇研究指出，硫化氫在低濃度下可能具有保護腦細胞的效果，可能降低罹患阿茲海默症風險。（美聯社）
美國約翰霍普金斯大學醫學院一篇研究指出，硫化氫在低濃度下可能具有保護腦細胞的效果，可能降低罹患阿茲海默症風險。（美聯社）

獨立報報導，聞自己放的屁也許沒那麼糟糕，美國約翰霍普金斯大學醫學院一篇研究指出，硫化氫（hydrogen sulfide ）在低濃度下可能具有保護腦細胞的效果，可能降低罹患阿茲海默症風險。人體會自然產生硫化氫，這是造成放屁臭味、臭雞蛋味的主要來源氣體。研究團隊表示，硫化氫參與細胞內的訊號傳遞，對老化大腦可能具重要作用。

高濃度的硫化氫具有毒性，但約翰霍普金斯大學醫學院2021年發表在美國國家科學院院刊（PNAS）的研究指出，人體自然會產生極少量的硫化氫，用以調節體內功能、並協助細胞與大腦之間的訊息傳遞。

研究負責人保羅（Bindu Paul）表示，新數據「細胞內的硫化氫及其他氣態分子如何將老化、神經退化與細胞訊號傳導緊密連結」。

共同作者史奈德（Solomon Snyder）說明，硫化氫會透過稱為「化學硫氫化作用」（chemical sulfhydration）的過程，修飾特定蛋白質。然而，這種硫氫化作用會隨年齡下降，在阿茲海默症患者中尤其明顯。

為了了解硫化氫的作用，研究團隊使用基因改造、用以模擬阿茲海默症的小鼠，並注射一種可緩慢釋放硫化氫的化合物NaGYY，接著在12周期間測試小鼠的記憶及運動能力。

結果顯示，接受硫化氫治療的小鼠在認知與運動功能方面比未治療組提升約50%；在記憶測試中，牠們能更準確記住平台位置，行為觀察也顯示活動力明顯優於未接受治療的小鼠。研究團隊在新聞稿中表示，這些結果顯示阿茲海默症部分行為表現有可能被逆轉。

後續化學分析顯示，硫化氫與一種常見酵素GSK3β之間存在重要關聯。當硫化氫處於健康濃度時，GSK3β會正常作為細胞訊號分子；但在缺乏硫化氫的情況下，GSK3β會過度吸引大腦中的Tau蛋白。

當Tau蛋白在神經細胞內堆積成團塊，會阻斷神經訊號傳遞，最終造成神經細胞死亡，導致阿茲海默症常見的記憶、認知與運動能力衰退。

研究第一作者喬維納佐（Daniel Giovinazzo）表示，了解這串反應過程，對設計能阻止Tau蛋白異常堆積的療法相當關鍵，而硫化氫正具這種阻斷作用。

阿茲海默症 雞蛋

