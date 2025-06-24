「王菲星」獲命名 小行星獵手偏愛藝人 取名還有張國榮、劉德華

王菲。(取材自微博)

近日，國際天文學聯合會小天體命名工作組（WGSBN）宣布，由小行星獵手楊光宇發現的編號第34815號小行星正式命名為「王菲 星」。延續楊光宇以演藝界名人命名的習慣，此前已以林青霞 、鄧麗君、劉德華 、張國榮，以及文學巨匠李白、杜甫等命名小行星。

綜合媒體24日消息，楊光宇是全球最多產的小行星獵手之一，發現逾2000顆獲永久編號的小行星，命名權歸其所有。他以華語樂壇歌手王菲命名此小行星，寄托了對這位傳奇歌手、詞曲創作者及演員的敬意。

據報，命名理由指出，王菲以空靈嗓音和獨特藝術理念跨越文化邊界，成為華語樂壇標誌性人物，啟發無數樂迷。她在王家衛電影「重慶森林」和「2046」中的演出尤為西方觀眾所熟知。

楊光宇表示，小行星命名旨在表達個人心意，無獎金或獎狀，命名權不可轉讓或買賣。天文愛好者林景明強調，網上「買賣小行星命名權」的行為未獲WGSBN認證，屬欺詐行為。小行星命名純粹為彰顯科學與文化的交融，「王菲星」成為王菲藝術成就的獨特紀念，也為天文科普增添了文化色彩。

國際天文學聯合會小天體命名工作組（WGSBN）是國際天文學聯合會 （IAU）的一個工作組‌，負責為小行星和彗星命名。IAU是世界各國天文學術團體聯合組成的非政府性學術組織，旨在通過國際合作全面促進並保護天文學科學‌。