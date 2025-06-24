我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

客人買冰茶 華人老闆聽到「ICE」轉頭就跑

以伊停火 伊朗總統：願上談判桌解決問題 不追求擁有核武

「王菲星」獲命名 小行星獵手偏愛藝人 取名還有張國榮、劉德華

中通社／香港24日電
王菲。(取材自微博)
王菲。(取材自微博)

近日，國際天文學聯合會小天體命名工作組（WGSBN）宣布，由小行星獵手楊光宇發現的編號第34815號小行星正式命名為「王菲星」。延續楊光宇以演藝界名人命名的習慣，此前已以林青霞、鄧麗君、劉德華、張國榮，以及文學巨匠李白、杜甫等命名小行星。

綜合媒體24日消息，楊光宇是全球最多產的小行星獵手之一，發現逾2000顆獲永久編號的小行星，命名權歸其所有。他以華語樂壇歌手王菲命名此小行星，寄托了對這位傳奇歌手、詞曲創作者及演員的敬意。

據報，命名理由指出，王菲以空靈嗓音和獨特藝術理念跨越文化邊界，成為華語樂壇標誌性人物，啟發無數樂迷。她在王家衛電影「重慶森林」和「2046」中的演出尤為西方觀眾所熟知。

楊光宇表示，小行星命名旨在表達個人心意，無獎金或獎狀，命名權不可轉讓或買賣。天文愛好者林景明強調，網上「買賣小行星命名權」的行為未獲WGSBN認證，屬欺詐行為。小行星命名純粹為彰顯科學與文化的交融，「王菲星」成為王菲藝術成就的獨特紀念，也為天文科普增添了文化色彩。

 國際天文學聯合會小天體命名工作組（WGSBN）是國際天文學聯合會 （IAU）的一個工作組‌，負責為小行星和彗星命名。IAU是世界各國天文學術團體聯合組成的非政府性學術組織，旨在通過國際合作全面促進並保護天文學科學‌。

王菲 林青霞 劉德華

上一則

華航 推亞洲機票限時8折促銷

下一則

身上老是這裡痠那裡痛？多吃這幾種食物能緩解發炎

延伸閱讀

陳奕迅、徐濠縈女兒出道 繼承名模母外貌

陳奕迅、徐濠縈女兒出道 繼承名模母外貌
劉德華拒演「色戒」 梁朝偉「迴紋針」激戰湯唯有內幕

劉德華拒演「色戒」 梁朝偉「迴紋針」激戰湯唯有內幕
埃及劉德華

埃及劉德華
王菲、謝霆鋒約會被抓包 親密互動太甜

王菲、謝霆鋒約會被抓包 親密互動太甜

熱門新聞

四星座組合是最佳伴侶。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Gustavo Fring）

4星座組合是最佳伴侶 金牛跟這2對象都合拍

2025-06-22 00:00
示意圖／123RF

別輕易說分手 4星座「絕不回頭」

2025-06-20 18:25
「搜狐」統計「2025上半年劇男主微博漲粉量TOP10」。左為白敬亭、右為李昀銳。（取材自微博）

2025男主漲粉榜 「難哄」白敬亭只排第四、他拔得頭籌

2025-06-19 20:35
四生肖從小被寵到大，人緣最好。（取材自pexels.com@Pixabay）

4生肖受寵一輩子 屬豬可愛討喜朋友多、他是長輩心頭寶

2025-06-19 23:35
英國魔術師芮恩在賭城「Sphere」買兩杯酒，價格之貴讓他咋舌。圖為Sphere展館舉辦體育活動設計標誌。(美聯社)

英籍旅客在拉斯維加斯點了兩杯酒 一見帳單差點暈倒

2025-06-19 19:35
女子分享個人健身經驗，從激烈的有氧運動改為強度較低的肌力訓練後，讓她的減肥效果更明顯。健身示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Nutrisense Inc）

減肥不必汗流浹背 她降低運動強度卻燃燒更多脂肪

2025-06-22 21:35

超人氣

更多 >
洛杉磯、長島出走潮都搬去哪？全美最多人遷入城市TOP20

洛杉磯、長島出走潮都搬去哪？全美最多人遷入城市TOP20
洪金寶兒、媳爆雙雙出軌…香港小姐「一后三王」嗨整夜

洪金寶兒、媳爆雙雙出軌…香港小姐「一后三王」嗨整夜
谷歌工程師涉殺妻案開審 陳立人持電鋸全身染血畫面曝光

谷歌工程師涉殺妻案開審 陳立人持電鋸全身染血畫面曝光
對美「軍事回應」後 伊朗官媒正式宣佈：停火

對美「軍事回應」後 伊朗官媒正式宣佈：停火
情緒低落服藥？香港頂流男星驚傳墜海 獲救送醫

情緒低落服藥？香港頂流男星驚傳墜海 獲救送醫