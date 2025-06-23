我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗若封荷莫茲海峽 中國等亞洲4國首當其衝 最慘情況曝

伊朗如何封鎖荷莫茲海峽？布水雷或擊沉自家船癱瘓水道

邁阿密象龜134歲才當爸 父子世紀同框感動全場

TVBS新聞網／編輯張哲輔報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加拉巴哥象龜寶寶經過128天的孵育，終於破殼而出，與134歲的爸爸同框。(美聯社)
加拉巴哥象龜寶寶經過128天的孵育，終於破殼而出，與134歲的爸爸同框。(美聯社)

邁阿密動物園日前迎來雙重喜訊，不僅是園區內最年長的住民，來自加拉巴哥群島的巨型象龜「哥利亞」（Goliath）迎接134歲生日，更首次晉升為新手爸爸！這不僅是哥利亞的第一個孩子，也讓動物園創下成立以來首次成功孵化加拉巴哥象龜的紀錄，對保育界而言意義非凡。

根據動物園說明，今年1月27日，一隻母龜產下8顆蛋。經過128天的細心孵育，其中一顆終於在6月4日破殼而出，誕下園區第一隻自行孵化的加拉巴哥象龜寶寶。新生小龜活潑健康，已被移至專屬飼養空間照護。

高齡的哥利亞堪稱園中長青明星，體重超過234公斤，1885年6月15日出生於加拉巴哥群島的聖克魯斯島，1929年被送至紐約布朗克斯動物園，後於1981年定居邁阿密。儘管牠過去與多位雌龜交配，始終未能成功繁殖，直到這次才終於迎來首名後代。

這次的龜媽媽「甜豌豆」（Sweet Pea）年齡也不遑多讓，約在1960年以成體身分被引進佛州，目前估計年齡落在85至100歲之間。兩隻龜加起來逾200歲，堪稱「超高齡爸媽」，也因此園方特別向金氏世界紀錄提出申請，希望登記哥利亞為「史上最年長初為人父的動物」，同時也是「最年長初次成為父母的組合」。

儘管成為父母，但哥利亞與甜豌豆並未表現出特別反應。園方解釋，這其實是自然現象。加拉巴哥象龜在野外屬於「自立型」物種，寶寶出生後便需自行求生，父母通常不會再照料或碰面。

目前哥利亞與甜豌豆仍住在公開展示區，健康狀況良好。園方表示，小象龜將在專屬空間中接受定期觀察與照護，待體型與免疫力穩定後，才會與其他象龜互動。

父親節雙囍臨門！美象龜134歲爆冷當爸　父子世紀同框感動全場

TVBS新聞網

佛州 免疫力

上一則

科技巨人搶AI人才戰愈演愈烈 查克柏格親上陣高薪挖角

熱門新聞

四星座組合是最佳伴侶。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Gustavo Fring）

4星座組合是最佳伴侶 金牛跟這2對象都合拍

2025-06-22 00:00
示意圖／123RF

別輕易說分手 4星座「絕不回頭」

2025-06-20 18:25
「搜狐」統計「2025上半年劇男主微博漲粉量TOP10」。左為白敬亭、右為李昀銳。（取材自微博）

2025男主漲粉榜 「難哄」白敬亭只排第四、他拔得頭籌

2025-06-19 20:35
（取材自免費圖庫pakutaso）

對外冷靜、對家人超暖「3星座」溫柔只留給最親的人

2025-06-15 21:20
四生肖從小被寵到大，人緣最好。（取材自pexels.com@Pixabay）

4生肖受寵一輩子 屬豬可愛討喜朋友多、他是長輩心頭寶

2025-06-19 23:35
主廚說中午和晚上6點去超市，買到最新鮮烤雞的機會最大。超市購物示意圖，和本新聞無關。 (路透)

超市買剛出爐烤雞建議兩個時段 好市多有一貼心提醒

2025-06-15 07:35

超人氣

更多 >
美軍轟炸伊朗 中國外交部最新表態

美軍轟炸伊朗 中國外交部最新表態
轟炸前、轟炸後／美精準打擊 衛星圖揭伊朗核設施重創

轟炸前、轟炸後／美精準打擊 衛星圖揭伊朗核設施重創
行動代號「午夜鐵鎚」奇襲伊朗 美防長：美軍已節制

行動代號「午夜鐵鎚」奇襲伊朗 美防長：美軍已節制
美鑽地彈轟伊朗核設施 衛星圖曝6巨坑 分析指仍有2疑點

美鑽地彈轟伊朗核設施 衛星圖曝6巨坑 分析指仍有2疑點
63歲馬景濤直播暈倒頭部重摔 21秒短片揭現況

63歲馬景濤直播暈倒頭部重摔 21秒短片揭現況