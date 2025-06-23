邁阿密象龜134歲才當爸 父子世紀同框感動全場

加拉巴哥象龜寶寶經過128天的孵育，終於破殼而出，與134歲的爸爸同框。(美聯社)

邁阿密動物園日前迎來雙重喜訊，不僅是園區內最年長的住民，來自加拉巴哥群島的巨型象龜「哥利亞」（Goliath）迎接134歲生日，更首次晉升為新手爸爸！這不僅是哥利亞的第一個孩子，也讓動物園創下成立以來首次成功孵化加拉巴哥象龜的紀錄，對保育界而言意義非凡。

根據動物園說明，今年1月27日，一隻母龜產下8顆蛋。經過128天的細心孵育，其中一顆終於在6月4日破殼而出，誕下園區第一隻自行孵化的加拉巴哥象龜寶寶。新生小龜活潑健康，已被移至專屬飼養空間照護。

高齡的哥利亞堪稱園中長青明星，體重超過234公斤，1885年6月15日出生於加拉巴哥群島的聖克魯斯島，1929年被送至紐約布朗克斯動物園，後於1981年定居邁阿密。儘管牠過去與多位雌龜交配，始終未能成功繁殖，直到這次才終於迎來首名後代。

這次的龜媽媽「甜豌豆」（Sweet Pea）年齡也不遑多讓，約在1960年以成體身分被引進佛州 ，目前估計年齡落在85至100歲之間。兩隻龜加起來逾200歲，堪稱「超高齡爸媽」，也因此園方特別向金氏世界紀錄提出申請，希望登記哥利亞為「史上最年長初為人父的動物」，同時也是「最年長初次成為父母的組合」。

儘管成為父母，但哥利亞與甜豌豆並未表現出特別反應。園方解釋，這其實是自然現象。加拉巴哥象龜在野外屬於「自立型」物種，寶寶出生後便需自行求生，父母通常不會再照料或碰面。

目前哥利亞與甜豌豆仍住在公開展示區，健康狀況良好。園方表示，小象龜將在專屬空間中接受定期觀察與照護，待體型與免疫力 穩定後，才會與其他象龜互動。

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