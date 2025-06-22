減肥不必汗流浹背 她降低運動強度卻燃燒更多脂肪

女子分享個人健身經驗，從激烈的有氧運動改為強度較低的肌力訓練後，讓她的減肥效果更明顯。健身示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Nutrisense Inc）

身為健身品牌Life Time的公關與企業溝通副總裁，現年51歲的布蕭（Natalie Bushaw）從小就熱愛運動。多年來，她一直認為最累人的健身方法就是最有效的方法，直到她做完運動測試才發現健身效果不盡理想的原因，並改為著重強度較低的肌力訓練。雖然運動強度變低，卻更有效地燃燒脂肪，減重 效果更明顯。

商業內幕（Business Insider）報導，布蕭在高中時期打籃球、參加田徑與啦啦隊，大學開始練舉重，能舉到155磅，打破校內健身房仰臥推舉的紀錄。但在結婚生子後，生活變得複雜，直到兒子上幼兒園，她才能重返健身房。布蕭應徵上家裡附近的健身房工作，並一周前往健身房6次。

布蕭說，她有更年期前期症狀與橋本氏甲狀腺炎（Hashimoto's thyroiditis），這種免疫疾病會攻擊甲狀腺並且讓體重增加。透過堅持服藥與找到正確的運動方式，讓她感覺更加敏銳、代謝功能前所未有的健康。

布蕭說，她以前一直認為，運動就是要做到汗流浹背且筋疲力盡才對。她的個人教練讓她進行主動代謝評估，測量她在不同強度的運動下，吸入多少氧氣、排出多少二氧化碳，同時也瞭解在不同運動下是燃燒脂肪，還是碳水化合物為主。布蕭發現，高強度運動時反而燃燒更多碳水化合物，原來體重計數字一直沒動是因為運動過於激烈。

布蕭說，她調整運動計畫，減少快節奏有氧運動，更著重能燃燒脂肪的肌力訓練。她發現自己的體重逐年減少，肌肉增長更明顯。她表示，這是一種心態轉換，強度降低雖然無法燃燒更多卡路里，但重點在於卡路里的類型，她需要燃燒更多脂肪卡路里。

布蕭通常會先在跑步機、樓梯機、橢圓機或划船機上做20到30分鐘的有氧運動，接著針對一到兩個身體部位，以槓鈴或啞鈴進行肌力訓練。她會逐漸增加運動強度，因為如果總是做相同的運動，或舉相同重量，便不會產生改變。布蕭在辦公室放了一台健走機，以便每天能進行更多有氧運動。她說，自己能輕易達到1萬至1萬2千步，讓身心靈都感到更舒暢。

布蕭說，健身的關鍵是不要想太多。當她剛重返健身房時，作為職業婦女，必須遵守5點多到6點多的晨間運動時間，才能趕在7點半出門上班。有時候，她無法準時上床睡覺，但她不會擔心睡眠品質，或產生放棄健身的念頭，而是欺騙自己仍然依原定的時間就寢，避免錯過健身課程。她表示，如果對任何事都過度思考，會讓自己停滯不前；如果做出承諾，認定這屬於日常生活的一部分，將能更輕鬆地完成目標。