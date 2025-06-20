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都說深蹲好該做幾組才有用？ 這點很多人做錯

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私人教練表示，深蹲可以增強下肢肌力與關節活動度，但要注意正確方法與訓練頻率。深蹲示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）
私人教練表示，深蹲可以增強下肢肌力與關節活動度，但要注意正確方法與訓練頻率。深蹲示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

如果想鍛鍊下半身肌力，深蹲是最棒的選項之一，既可以活動整個下肢與核心肌群，還能增進關節活動度，不論體適能等級，幾乎任何人都能進行訓練。Parade報導訪問私人教練，分享深蹲的好處、正確方式與訓練頻率。

認證私人教練佩芮（Kim Perry）表示，深蹲是鍛鍊下肢肌肉最有效的功能性運動之一，能同時活動下肢的多個肌群，能增加整體的肌力、穩定度與活動度，進而有助於行走、爬樓梯與搬雜貨等日常活動。另一位教練奎因（Jill Quinn）說，深蹲模仿日常生活的動作，像是從沙發上起身、提起行李箱或重物。

奎因說，正確深蹲的步驟如下。首先，雙腳站開與髖骨寬度同寬，腳掌稍微向外，將重量集中在腳跟上；接著核心肌群用力，深呼吸並彎曲膝蓋，臀部向後、向下蹲；然後慢慢吐氣、伸直雙腿，回到初始站姿。維持脊椎正中位，重量往腳跟下壓，核心肌群出力以保持正確姿勢。

這項動作過程有幾個常見錯誤需要避免。佩芮說，最常見的錯誤之一是蹲下時膝蓋向內轉，這會對關節施加不必要的壓力。還有其他錯誤如駝背、腳跟離開地面或蹲得不夠深，沒有活動到臀部肌群。奎因說，深蹲時速度慢而穩為佳，倉促完成動作容易出錯。

佩芮說，要做到明顯的肌力進步，關鍵是持之以恆，她建議每周做2到3次深蹲。剛開始可以從每組10到15次、重複2到3組，不加額外重量練習。等到肌力進步後，可以加入啞鈴、壺鈴或彈力帶進階訓練。

佩芮說，如果想最大化增進肌力，目標是舉著重物下進行6到10次，重複3到5組的深蹲，最後幾次將會非常有挑戰性，目的是在不破壞身體姿勢下挑戰肌群。如果想讓難度更上一層樓，可以在每次深蹲到最低點時停住幾秒，增加肌肉處於張力下的時間。

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