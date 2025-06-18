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煎烤香腸老是焦掉難吃？烹調前多做一件事煮出完美風味

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烹飪教師分享，煎烤香腸前，不妨先水煮10分鐘，口感會更軟嫩好吃。香腸示意圖。（取材自pexels.com@mali maeder）
烹飪教師分享，煎烤香腸前，不妨先水煮10分鐘，口感會更軟嫩好吃。香腸示意圖。（取材自pexels.com@mali maeder）

香腸是完美的療癒食物，搭配馬鈴薯泥或煎蛋做英式早餐讓人百吃不膩。但有些人會用大火烹調，導致香腸外皮燒焦、破裂，嘗起來太乾又難嚼。每日快報（Daily Express）報導，專家說料理香腸前可以先用水煮，多做這一步就能吃到絕佳口感的香腸。

健康飲食網站Stone soup創辦人、烹飪教師克蘭西（Jules Clancy）表示，如果想讓香腸吃起來外酥內嫩，可以先水煮10分鐘再進行後續步驟，風味更佳。

克蘭西說，去年她的愛爾蘭朋友說服她，如果要煮整條香腸，最佳方法是先水煮10分鐘，再放進平底鍋或烤架上煎烤至金黃色，多花點心力做出軟嫩、多汁的香腸馬鈴薯泥絕對值得。

克蘭西說，水煮是很簡單的烹飪技巧，先讓香腸在少量的水中煨煮，確保香腸內部完全煮透，並在加熱過程中鎖住水分，讓香腸更多汁、味道更香，香腸馬鈴薯泥或英式早餐嘗起來更美味。

水煮香腸很簡單，只需要幾分鐘時間。把香腸放進鍋中，倒入剛好能覆蓋的水量，如果想要味道更豐富，可以加入高湯、調味料、洋蔥或大蒜一同烹煮，增添香腸風味，不過是否要加這些調味則視個人喜好，沒有一定要加。

接著用中火煮數分鐘，直到水面開始冒泡即可關火；不要讓水煮滾，否則香腸皮可能會破掉。之後讓香腸在水中浸泡，吸收水蒸氣，靜置直到水溫降到室溫，後續照常放到烤箱或平底鍋裡煎烤，讓香腸顏色漂亮、口感酥脆。

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