熱浪+臭氧=心臟壓力鍋 醫：開冷氣不只為涼快 更是保命

圖為盛夏的台北街頭，圖中人事物與新聞無關。（記者余承翰／攝影）

提到心肌梗塞，許多人浮現中老年人的臉孔，但台北榮總遺傳優生科主任張家銘於臉書指出，最新研究提醒，心梗不是「中老年限定」。根據今年發表於「Circulation」的耶魯大學 研究，美國有逾27萬名18到64歲的人，都在「有點熱、臭氧有點多」的日子，心肌梗塞發作。

張家銘指出，研究發現只要當天的臭氧濃度達60 ppb、氣溫來到當地前5%高點，年輕人心肌梗塞風險就會上升33%。另外，即使臭氧只有50ppb、氣溫只是「剛好熱」，風險也會增加15%。

以台灣為例，張家銘指出，只要打開「環境部空氣品質監測網（https://airtw.moenv.gov.tw/）」，查一下台北、台中或高雄的午後數據，就會發現這些所謂的「危險日子」，在台灣生活裡是常態。尤其夏天悶熱少風、陽光毒辣的下午，臭氧濃度快速上升。當濃度達50至60 ppb時，對心血管系統來說已是拉高警報時刻。

過去普遍認為紅害天出門危險，熱浪來要小心，但張家銘指出，這篇研究訊息告訴我們，真正潛藏風險的不是極端，而是「每天都可能遇到」的中度高溫與中等臭氧日。

這研究還提到，男人比女人更容易「中招」。張家銘指出，男生即使只有其中一個數值偏高（臭氧或溫度），心肌梗塞的風險就會明顯升高；女生則是「熱」和「臭」一起來時，比較容易出問題。而在不同類型心肌梗塞中，非ST段上升型的人，對這樣的環境最敏感。而不論是30幾歲還是50幾歲，只要溫度一升，整體風險就提高。

中等濃度臭氧搭配高溫，會在體內引發發炎反應與氧化壓力，傷害血管內皮細胞，使血管收縮、血壓升高，進一步提高血栓形成的機會。張家銘指出，越來越多研究發現，臭氧暴露與心律不整與心房顫動有關，對本身就有心血管疾病或家族史的人來說，這是一個不能忽視的「無聲殺手」。

怎麼過生活，才能不讓心臟「偷爆炸」？張家銘建議：

很多人為了省電，家裡再悶也捨不得開冷氣。但這篇研究表示「悶熱+臭氧=心臟壓力大」，當天氣真的讓人喘不過氣的時候，冷氣不只是「涼快」，而是「讓心臟喘口氣」的工具。尤其是家中有長輩、有慢性病患者時，記得幫他們注意環境是否通風，是否太熱，是否該降溫一下。

張家銘表示，「會喘的不是肺，是心臟」，這篇耶魯研究讓他更確定，環境真的會「偷襲心臟」，我們不能改變氣溫、臭氧，但可以選擇用更有覺知的方式生活。