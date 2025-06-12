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超乎想像的軟嫩 平價肉加一醃料就能煎出高級口感

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日本料理達人分享一個讓生肉變得柔嫩的實用小技巧。料理肉品示意圖。（取材自pexels.com@cottonbro studio）
日本料理達人分享一個讓生肉變得柔嫩的實用小技巧。料理肉品示意圖。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

物價愈來愈貴的此時，看到寫著「特價」二字的商品是不是就忍不住入手了呢？不過消費者可能會發現有時買了打折的肉品，回家料理後感覺「比想像中還硬」。針對這樣的困擾，日本料理達人「しーばママ（shi_bamama）」在社群平台Instagram上分享了一個讓生肉變得柔嫩的實用小技巧，引發網友熱議與實測反饋。

日本媒體「grape」文章指出，しーばママ的建議是使用「白蘿蔔泥」來醃肉，就能讓肉質顯著變軟。首先將白蘿蔔磨成泥，鋪在適當大小的容器中，將肉片浸入其中並充分混合後，覆蓋保鮮膜放入冰箱冷藏約兩小時。之後直接取出烹調，即可享用口感柔嫩的肉料理。

文章解釋，這項技巧之所以有效，是因為白蘿蔔中含有一種名為「蛋白酶（プロテアーゼ）」的酵素，能分解肉類中的蛋白質，使肉質變得軟嫩。尤其適合用來處理容易變硬的豬肉片、雞胸肉或牛肉碎片等部位，無論是煎、炒、烤或燉煮都有幫助，甚至嘗出媲美高價肉品的口感。

此外，白蘿蔔的不同部位也會影響風味。如果想要溫和、帶點甘甜的口感，可選用蘿蔔的上段至中段；若想為料理增添辛辣感，則建議選用蘿蔔的尾端。不過要特別留意，醃漬時間若過長可能導致肉質變乾，千萬別放過頭給忘了。

這項妙招一經分享，迅速獲得網友熱烈迴響，紛紛表示「這個方法太棒了」、「真的有變嫩，感謝分享」。對於經常購買特價肉品、卻苦於口感不佳的料理愛好者來說，利用蘿蔔泥改善肉質的小技巧，無疑是一大福音。

影片來源：Instagram＠shi_bamama（若有侵犯著作者權益，請連絡本社刪除。）

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