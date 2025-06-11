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12種蔬果殘留農藥最多 菠菜居首、選這類較「乾淨」

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12種蔬果殘留農藥最多 菠菜居首、選這類較「乾淨」

記者張聲肇／即時報導
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一名消費者在超市選購蔬果。根據最新報告，具有保護殼或削皮才能吃的蔬果農藥殘留量較少。(路透)
一名消費者在超市選購蔬果。根據最新報告，具有保護殼或削皮才能吃的蔬果農藥殘留量較少。(路透)

根據最新公布的2025年版農產品殺蟲劑殘留報告，農藥殘留最多的12種蔬果，菠菜居榜首，黑莓和馬鈴薯也上榜。「乾淨」蔬果則大多具有保護殼或削皮才能吃，例如鳳梨、玉米、酪梨和木瓜。

非營利團體環境工作組織(Environmental Working Group)自2004年起，根據政府測試非有機農產品的最新資料，每年發布農藥殘留最多的「最髒」以及殘留最少的「最乾淨」蔬果排行，供消費者參考。

以單位重量所含農藥殘留排序，今年「最髒」的12中蔬果，依序為菠菜、草莓、甘藍類(kale含芥菜、寬葉羽衣甘藍)、葡萄、桃子、櫻桃、油桃、梨子、蘋果、黑莓、藍莓和馬鈴薯。

體環境工作組織副總監天姆欽(Alexis Temkin)說，公布農藥殘留排行榜的用意不是要勸阻消費者食用蔬果，而是讓消費者在選購蔬果時，考慮是否購買有機農產品。

他說，「本指南的目的是幫助消費者在多吃蔬果的同時，盡量減少攝入殘餘農藥。」「許多經專業檢驗過的研究報告一再顯示，改吃有機食品的人，尿液驗出的農藥殘留量，明顯下降。」

天姆欽說，農業部從未檢測黑莓，但今年仍進入「殘留最多」的前12名；近年來未上榜的馬鈴薯今年入榜，主要因為氯普芬(chlorpropham)抑芽劑的使用漸普遍，但遭歐盟禁用。這12樣蔬果，其中有幾樣被驗出50幾種農藥。

「乾淨」的蔬果包括洋蔥、冷凍豌豆、蘆筍、包心菜、西瓜、花菜、香蕉、芒果、胡蘿蔔、洋菇和奇異果

由有機與傳統農產品種植者組成的「食物與農耕聯盟」一向都對這份年度報告持批評的態度。聯盟主席桑恩(Teresa Thorne)說，「我們強力支持消費者選購蔬果，但其選擇不應受排行榜的影響。」

她說，消費者對數十年來的毒性研究、政府資料和營養學研究大可放心，有機農耕和傳統方法生產的農產品，都「有益健康，也很安全。」

奇異果 酪梨

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