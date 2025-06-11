明年社安金會加多錢？ 非官方估「生活成本調整」增2.5%

全美數百萬社安金受益人明年收到的支票金額可能會比今年略增2.5%。(美聯社)

今年度社安金 「生活成本調整」(cost-of-living adjustment，COLA)在1月生效時，全美數百萬受益人2025年領取的社安金生調增2.5%；資深公民聯盟(Senior Citizens League)醫療保險政策分析師強納森(Mary Johnson)根據最新政府通膨數據推估，2026年的COLA可能會再上調2.5%，較上個月預測的2.4%略高一些。

強納森指出， 2.5%的生活成本調整算是正常幅度。

社安金「生活成本調整」是指社安福利進行年度調整，旨在確保每個月的福利金跟上通貨膨脹步伐。

一般來說，下一年生活成本調整是根據本年度第三季通膨數據推算而得，社會安全局(Social Security Administration)通常每年10月公布官方調幅。著手計算前還會有四個月數據，因此，2026年社安金生活成本調整最新估值還可能調整。

強調森認為，假如總統川普 (Donald Trump)實施關稅 政策引發通膨和消費者物價上漲，社安金生活成本可能進一步上調。

5月全美消費者物價指數(CPI)漲幅低於預期、年通膨率2.4%，顯示川普關稅政策影響有限。

另根據5月統計，用於計算社安金生活成本調整的指標「城市工薪階層和文職人員消費者物價指數」(CPI-W)過去12個月上漲2.2%，低於2025年社安金生活成本調幅2.5%，但老年人聯盟調查發現，80%老年人以他們的實際支出情況認為，2024年通膨率感覺像是超過3%。

由於川普政府縮減聯邦人員規模，美國勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)評估通膨的方式被迫生變，數據收集受限、轉而使用有助於填補不完整數據的模型。老年人聯盟擔心，這些變化可能對社安金生活成本調整的計算準確度產生負面影響。

老年人聯盟執行董事本頓(Shannon Benton)聲稱，消費者物價指數中的數據不準確或不可靠恐將導致生活成本調幅低於實際通脹率，也許會讓老年人退休期間損失數千元。