我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中達成協議 通膨低於預期 史指仍收跌

美簽新規突襲家長 14歲以下須面談 續簽審查也加強

她靠社安金度日住車上 1天餐費2元 洗澡就去這兒

編譯潘勛／即時報導
佛羅里達州有愈來愈多老人無家可歸。圖為一名72歲男子露宿邁阿密的公園。(美聯社)
佛羅里達州有愈來愈多老人無家可歸。圖為一名72歲男子露宿邁阿密的公園。(美聯社)

佛羅里達州有愈來愈多老人無家可歸，例如78歲婦人卡洛琳以車為家，每天僅吃一餐，沐浴梳洗就去俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險(Medicare)提供的免費健身房。全國50歲以上居無定所的人口激增，雖然整體因素錯綜複雜，但主因就是租金太高、負擔不起。

佛州地方電視台WSVN 7News指出，5月13日當卡洛琳的故事經由媒體報導時，她已經以車為家兩個月，收入來源僅有社安金，雖然不願透露金額，不過平均退休勞工月領社安金約2000元。

卡洛琳賣掉個人家當，還是入不敷出，在無屋可住的情況下，乾脆以車為家，而且還得坐著睡，不是躺下來。幸好她有加入聯邦醫療保險，可以免費到健身房洗澡，飲水方面則購買桶裝水，每天只吃一餐，花費2.02元。

卡洛琳說，「我把這個經歷視為一段旅程，這一生我有許多不同的旅程。」

但是卡洛琳的車最近開始漏水，幸好市府暫時把她安置在旅館，同時為她尋找永久住所。

邁阿密-戴德郡(Miami-Dade County)「無家信託」(Homeless Trust)理事長布克(Ron Book)指出，無家可歸者的健康堪憂，更容易早衰死亡，而且人數有增加趨勢。

7News指出，2019年邁阿密-戴德郡年逾65歲遊民人口占8%，2024年增至14%，預估2030年更大幅攀升至22%，聯邦遊民問題跨部門委員會(U.S. Interagency Council on Homelessness)統計發現，50歲以上遊民人口增長速度最快。

「全國終結無家可歸聯盟」(National Alliance to End Homelessness)發現，2023年有13萬8000名年逾55歲中高齡者露宿街頭，占全體遊民人數20%；2020年年逾65歲老人約有500萬人生活在貧窮線以下，換言之，年收入僅有1萬2760元。

老人負擔不起房租的原因相當複雜，有人工作一輩子，但退休後卻僅靠社安金勉強餬口，統計顯示，年逾50歲國人有兩成沒有退休儲蓄。

租屋網站Zillow數據顯示，一間單臥室房屋的月租金接近1600元，許多人根本無力負擔，而且除了租金，健保費也隨著年齡調漲，迫使許多人只能在醫藥費與其他支出之間做選擇。

聯邦醫療保險 遊民 租金

上一則

協助ICE逮捕移民 賓州巴克斯郡警長被告了

延伸閱讀

社安金2033年恐耗盡 逾半在職人士憂心

社安金2033年恐耗盡 逾半在職人士憂心
社安署集中先查複雜申請案 恐延誤核發社安金

社安署集中先查複雜申請案 恐延誤核發社安金
這一年400萬人首領社安金 「2原因」同比增15%

這一年400萬人首領社安金 「2原因」同比增15%
老年人對未來發展感到擔心 首次申領社安金人數增加

老年人對未來發展感到擔心 首次申領社安金人數增加

熱門新聞

芝加哥女警里維拉不幸在追捕嫌犯的過程中遭同僚誤殺。(芝加哥警局)

芝加哥女警追兇中槍殉職 竟是同僚武器走火誤殺

2025-06-09 09:47
華埠更好團結聯盟主任陳本恩(前持麥克風者)呼籲聯邦停止強硬執行驅逐移民。(伊州移難民權益聯盟提供)

芝抗議川普強硬移民突襲 6萬華人走線客陷入恐懼

2025-06-10 09:44

隱匿420萬營收 知名連鎖披薩店老闆逃稅認罪

2025-06-04 15:10
聯邦探員2日早上在皮爾森區抓捕移民。(皮爾森快速應變網絡ig)

聯邦突襲芝知名餐廳 無逮捕令抓捕移民

2025-06-04 09:30
賀王高麗為明州州眾議員。(herforhouse臉書截圖)

明州亞裔議員 自曝兒時非法抵美引風暴

2025-06-11 09:25
18歲的麻州應屆高中畢業生戈梅斯-達席爾瓦，遭ICE探員拘捕。(戈梅斯-達席爾瓦家人提供)

畢業前夕 麻州18歲高中生遭ICE攔停拘捕

2025-06-04 10:06

超人氣

更多 >
馬斯克向川普公開認錯 親曝後悔發文「我太超過了」

馬斯克向川普公開認錯 親曝後悔發文「我太超過了」
洛杉磯宵禁 一圖看受影響區域 華埠多區域在其中

洛杉磯宵禁 一圖看受影響區域 華埠多區域在其中
無視身旁暴亂 華人大媽淡定撿廢瓶 走紅網路

無視身旁暴亂 華人大媽淡定撿廢瓶 走紅網路
最強美魔女是她 全裸歡慶60歲生日

最強美魔女是她 全裸歡慶60歲生日
ICE包機遣返122中國人 多涉強姦、謀殺、販毒等重罪

ICE包機遣返122中國人 多涉強姦、謀殺、販毒等重罪