我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加逾9成魚類暗藏寄生蟲 當心吃出病

國防部「肥缺」遭多人婉拒 赫塞斯辦公室亂成一團

北大數學天才牙齒怎麽了？醫師：中國人多有相同問題

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
34歲的韋東奕牙齒到底怎麼了？（圖／取自《上觀新聞》）
34歲的韋東奕牙齒到底怎麼了？（圖／取自《上觀新聞》）

被中國網友稱為「韋神」的北京大學數學學院助理教授韋東奕日前開通抖音帳號，三天吸粉逾2000萬。但不少網友關心，34歲的韋東奕牙齒到底怎麼了？韋東奕地姊姊後接受媒體訪問時透露，韋東奕有牙周炎。

對此，上海市口腔醫院牙周科一科主任醫師陳美華表示，中國第四次全國口腔健康流行病學調查顯示：中國34至44歲成年人的牙周健康率僅9.1%，65至74歲成年人的牙周健康率僅9.3%。牙周炎是導致中國成年人牙齒喪失的主要原因，約占40%。

韋東奕2008年高一時參加第49屆國際數學奧林匹克競賽，以滿分獲得金牌，2009年高二時參加第50屆國際數學奧林匹克競賽，再度以滿分獲得金牌，他也因此被封為神童，許多網友暱稱他為「韋神」。

2010年韋東奕被保送至北京大學就讀，2019年被聘為北京大學助理教授。韋東奕日前開通個人抖音帳號，截至6月9日9時，帳號粉絲已突破2,300萬，漲粉速度驚然。

但韋東奕出現在公眾面前後，許多網友更關心他才34歲，怎麼上排牙齒就掉了一大半？近日答案揭曉，韋東奕有較嚴重的牙周炎。

北京大學數學科學學院表示，最近三年來，他每年都會參加學校組織的體檢，醫生也都建議他要關注口腔健康。 

上海解放日報指出，牙周炎最主要的病因是「牙菌斑」。此外，吸煙、糖尿病等全身因素，會通過影響人體免疫功能而加快牙周炎的發展。盡管牙周的損害是不可逆的，但規範治療，控制牙周炎，可以停止牙周組織的破壞。如不加以控制，牙周炎會持續進展，最終導致牙齒鬆動脫落。

對於該如何有效預防和控制牙周炎？專家特別提醒三點很重要：有效刷牙；使用牙線、牙縫刷；半年定期牙周檢查和洗牙。建議每天至少刷牙2次，每次至少3分鐘，最重要的是晚上睡覺前的刷牙。

抖音 糖尿病

上一則

Lisa也是Labubu狂粉 38歲創辦人身家203億成河南新首富

下一則

「UPF50+」隨便填…年賣逾30萬件防曬衣 竟是「三無產品」

延伸閱讀

73歲洪金寶開抖音了…3天吸75萬粉絲 曬大合照最搶眼的是「她」

73歲洪金寶開抖音了…3天吸75萬粉絲 曬大合照最搶眼的是「她」
北海道超過1公頃森林遭濫伐 疑中國人違法蓋別墅

北海道超過1公頃森林遭濫伐 疑中國人違法蓋別墅
友誼無上限？紐時：俄羅斯情報部門指中國人是敵人

友誼無上限？紐時：俄羅斯情報部門指中國人是敵人
北海道超過1公頃森林遭砍伐 疑似中國人違法開發

北海道超過1公頃森林遭砍伐 疑似中國人違法開發

熱門新聞

3星座身上好像有道跨不過的牆，難以探究到他的內心深處。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Darina Belonogova）

若即若離不深交 3星座看似聊得來但「身上有道牆」

2025-06-06 23:20
四生肖未來三年衣食無憂。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

4生肖三年內都不缺錢 屬牛踏實衣食無憂、他樂觀抓住機會

2025-06-05 22:50
發財示意圖。（路透資料照片）

命中帶財 4生肖30歲後注定翻身 屬這生肖人脈通錢脈

2025-06-03 03:45
專家檢討油電混合車，指出五款、六年分的二手油電混合車不要買比較好。汽車示意圖，非新聞相關圖。(路透)

多次召回維修 選購二手車避開這五款油電混合車

2025-06-03 19:35
一位四口之家的媽媽縮短去好市多採購的間隔，一個月省下2百元的開支。示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Tara Clark）

她去好市多從一個月一次改為三周一次 每個月省下200元

2025-06-04 19:35
但有些星座天生就散發著真誠與溫柔的光芒，總是能自然吸引好朋友圍繞在身邊。(取材自免費圖庫pakutaso)

3大「最值得深交」星座 人品好、沒心機、暖到心坎裡

2025-05-31 00:01

超人氣

更多 >
華人大爺大媽組團偷摘櫻桃 下場慘了

華人大爺大媽組團偷摘櫻桃 下場慘了

3星座高顏值自帶好人緣 天秤座懂傾聽、他在人群光芒四射

3星座高顏值自帶好人緣 天秤座懂傾聽、他在人群光芒四射
女星前夫外遇3年…想不開高樓尋死 現是億萬富婆　　

女星前夫外遇3年…想不開高樓尋死 現是億萬富婆　　
500萬元非人人拿得出手「川普金卡」人氣不如預期

500萬元非人人拿得出手「川普金卡」人氣不如預期
Costco六月起提早開門 金鑽會員享優先入場權

Costco六月起提早開門 金鑽會員享優先入場權