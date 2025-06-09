北大數學天才牙齒怎麽了？醫師：中國人多有相同問題

34歲的韋東奕牙齒到底怎麼了？（圖／取自《上觀新聞》）

被中國網友稱為「韋神」的北京大學數學學院助理教授韋東奕日前開通抖音 帳號，三天吸粉逾2000萬。但不少網友關心，34歲的韋東奕牙齒到底怎麼了？韋東奕地姊姊後接受媒體訪問時透露，韋東奕有牙周炎。

對此，上海市口腔醫院牙周科一科主任醫師陳美華表示，中國第四次全國口腔健康流行病學調查顯示：中國34至44歲成年人的牙周健康率僅9.1%，65至74歲成年人的牙周健康率僅9.3%。牙周炎是導致中國成年人牙齒喪失的主要原因，約占40%。

韋東奕2008年高一時參加第49屆國際數學奧林匹克競賽，以滿分獲得金牌，2009年高二時參加第50屆國際數學奧林匹克競賽，再度以滿分獲得金牌，他也因此被封為神童，許多網友暱稱他為「韋神」。

2010年韋東奕被保送至北京大學就讀，2019年被聘為北京大學助理教授。韋東奕日前開通個人抖音帳號，截至6月9日9時，帳號粉絲已突破2,300萬，漲粉速度驚然。

但韋東奕出現在公眾面前後，許多網友更關心他才34歲，怎麼上排牙齒就掉了一大半？近日答案揭曉，韋東奕有較嚴重的牙周炎。

北京大學數學科學學院表示，最近三年來，他每年都會參加學校組織的體檢，醫生也都建議他要關注口腔健康。

上海解放日報指出，牙周炎最主要的病因是「牙菌斑」。此外，吸煙、糖尿病 等全身因素，會通過影響人體免疫功能而加快牙周炎的發展。盡管牙周的損害是不可逆的，但規範治療，控制牙周炎，可以停止牙周組織的破壞。如不加以控制，牙周炎會持續進展，最終導致牙齒鬆動脫落。

對於該如何有效預防和控制牙周炎？專家特別提醒三點很重要：有效刷牙；使用牙線、牙縫刷；半年定期牙周檢查和洗牙。建議每天至少刷牙2次，每次至少3分鐘，最重要的是晚上睡覺前的刷牙。