名廚傑米奧利佛有「閱讀障礙」從小被當笨蛋：廚房救了我

傑米奧利佛坦言自己有閱讀障礙。(取材自傑米奧利佛臉書)

傑米奧利佛（Jamie Oliver）是英國最具知名度的廚師，在臉書擁有超過1千萬名粉絲，每天固定推出的食譜 影片平均吸引上百萬人次觀看。他曾推出過節目「原味主廚奧利佛」，用自然食材做出的可口食物，讓觀眾覺得療癒，也讓他紅透全世界。

他曾因旗下餐飲集團破產，因連鎖餐廳集團面臨財務困境，最終宣告破產，部分餐廳也被接管。 儘管如此，傑米奧利佛仍活躍於廚藝領域，並未完全退出餐飲業，仍然持續在料理節目和書籍中分享他的廚藝理念和食譜，並與其他餐廳合作。

他最近在紀錄片中分享自己人生最大的障礙，竟然是「閱讀障礙」，因為無法拼音、閱讀，讓傑米回憶起在學校被貼上「笨蛋」的標籤，並說他的學習問題讓他感到「一文不值、愚蠢和愚笨」。 他說：「我正在整理很多東西，我和你們分享了很多，因為我必須把這些破事解決掉，我以為我已經把它埋起來了，但它卻觸動了我的神經。」

他補充說：「我沒有告訴媽媽、爸爸或老師。我只是把它藏在心裡。廚房救了我，我知道我還是有用處的人，我知道我並不是一個沒用的傢伙。」

據悉，傑米奧利佛是「小布 」布萊德彼特 (Brad Pitt)的好友，當小布和前前任妻子珍妮佛·安妮斯頓（Jennifer Anniston）結婚時，曾邀請傑米奧利佛和他的妻子茱麗絲（Jules）到布萊德彼特位於洛杉磯的家中，為他們烹調食物。布萊德·彼特多年來習慣收看奧利佛主持的美食節目。