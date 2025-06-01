我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多6.99熱門菜品回歸 但形式改變 值得買嗎？

烏克蘭最具野心奇襲 上百架「蜘蛛網」無人機偷襲俄境內空軍基地

名廚傑米奧利佛有「閱讀障礙」從小被當笨蛋：廚房救了我

記者陳穎／即時報導
傑米奧利佛坦言自己有閱讀障礙。(取材自傑米奧利佛臉書)
傑米奧利佛坦言自己有閱讀障礙。(取材自傑米奧利佛臉書)

傑米奧利佛（Jamie Oliver）是英國最具知名度的廚師，在臉書擁有超過1千萬名粉絲，每天固定推出的食譜影片平均吸引上百萬人次觀看。他曾推出過節目「原味主廚奧利佛」，用自然食材做出的可口食物，讓觀眾覺得療癒，也讓他紅透全世界。

他曾因旗下餐飲集團破產，因連鎖餐廳集團面臨財務困境，最終宣告破產，部分餐廳也被接管。 儘管如此，傑米奧利佛仍活躍於廚藝領域，並未完全退出餐飲業，仍然持續在料理節目和書籍中分享他的廚藝理念和食譜，並與其他餐廳合作。

他最近在紀錄片中分享自己人生最大的障礙，竟然是「閱讀障礙」，因為無法拼音、閱讀，讓傑米回憶起在學校被貼上「笨蛋」的標籤，並說他的學習問題讓他感到「一文不值、愚蠢和愚笨」。 他說：「我正在整理很多東西，我和你們分享了很多，因為我必須把這些破事解決掉，我以為我已經把它埋起來了，但它卻觸動了我的神經。」

他補充說：「我沒有告訴媽媽、爸爸或老師。我只是把它藏在心裡。廚房救了我，我知道我還是有用處的人，我知道我並不是一個沒用的傢伙。」

據悉，傑米奧利佛是「小布布萊德彼特(Brad Pitt)的好友，當小布和前前任妻子珍妮佛·安妮斯頓（Jennifer Anniston）結婚時，曾邀請傑米奧利佛和他的妻子茱麗絲（Jules）到布萊德彼特位於洛杉磯的家中，為他們烹調食物。布萊德·彼特多年來習慣收看奧利佛主持的美食節目。

小布 食譜 布萊德彼特

上一則

2025世界小姐 身高180公分泰國佳麗奪后冠 她還會說中文

下一則

紀念圓舞曲之王200歲 歐洲發射「藍色多瑙河」無線電波上太空

延伸閱讀

布萊德彼特首談離婚：沒有鬆一口氣的感覺

布萊德彼特首談離婚：沒有鬆一口氣的感覺
布萊德彼特首談「離婚官司」 親曝：沒有鬆一口氣的感覺

布萊德彼特首談「離婚官司」 親曝：沒有鬆一口氣的感覺
「F1電影」賽車手小布遭天才新秀嗆太老 霸道秀腹肌

「F1電影」賽車手小布遭天才新秀嗆太老 霸道秀腹肌
61歲布萊德彼特遭嗆「太老」霸氣秀腹肌挑戰小鮮肉

61歲布萊德彼特遭嗆「太老」霸氣秀腹肌挑戰小鮮肉

熱門新聞

網友與專家分享喝綠茶替代咖啡後，對身體產生的益處。綠茶示意圖。（取材自pexels.com@Anna Pyshniu）

綠茶替代咖啡連喝一個月 實測發現這些驚人變化

2025-05-29 20:35
但有些星座天生就散發著真誠與溫柔的光芒，總是能自然吸引好朋友圍繞在身邊。(取材自免費圖庫pakutaso)

3大「最值得深交」星座 人品好、沒心機、暖到心坎裡

2025-05-31 00:01
對某些星座來說，分手就代表一切都結束了。（圖／123RF）

舊情難再燃「這3個星座」分手後超決絕 不回頭也不心軟

2025-05-31 03:00
肖戰主演的古裝權謀劇《藏海傳》自播出以來話題不斷。（圖取自劇照）

導演曝肖戰接「藏海傳」不管片酬只問一事 黃覺讚：眼神戲最大亮點

2025-05-28 20:35
四生肖未來十年財運很好。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Elevate Digital）

4生肖遇大運「財富成長黃金10年」 他升職又加薪

2025-05-30 22:50
中美文化大不同，可能因此發生誤會。（取材自pexels.com@ Nout Gons ）

華人無意間失禮？「美國人眼中不禮貌」6種日常行為

2025-05-26 20:35

超人氣

更多 >
蔣雨融哈佛致詞引中國網民兩極評價 顯赫背景被挖出

蔣雨融哈佛致詞引中國網民兩極評價 顯赫背景被挖出
3生肖天生好狗運 他最懂掌握良機

3生肖天生好狗運 他最懂掌握良機
綠手指／這6種水果好種成熟快 園藝愛好者易上手

綠手指／這6種水果好種成熟快 園藝愛好者易上手
鍾漢良悔拒演「甄嬛傳」 導演記仇14年這部戲被虐失聲

鍾漢良悔拒演「甄嬛傳」 導演記仇14年這部戲被虐失聲
孫中山長孫女孫穗瑛在美辭世 曾致函馬英九談孫家後代嫡庶分

孫中山長孫女孫穗瑛在美辭世 曾致函馬英九談孫家後代嫡庶分