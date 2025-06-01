「棒球版哈林籃球隊」香蕉棒球又來了 邊打球邊看米奇跳舞

薩凡納香蕉隊（Savannah Bananas）又祭出瘋狂企畫，不僅前進迪士尼 樂園參加遊行，更邀請米奇、米妮、高飛狗來到安那罕棒球場（Anaheim Stadium），在大聯盟球場舉辦香蕉棒球聯盟（Banana ball）的迪士尼主題日。

薩凡納香蕉隊堪稱「棒球界的哈林籃球隊」，香蕉棒球聯盟的比賽為表演賽性質，結合音樂、舞蹈與娛樂，重點是讓球迷們笑著離開球場，5月30日、31日他們移師大聯盟天使隊的主場舉辦兩場賽事，門票全部完售，30日的比賽就吸引4萬5000人進場。

香蕉隊球員亞力沙德斯（Reese Alexiades）就說：「我們每個人都曾夢想在滿場的觀眾面前比賽，這真的太不可思議了。」加州 出身的克魯茲 （RobertAnthony Cruz）則說：「我從小就夢想能在這個球場比賽，今天能跟香蕉隊站上這裡，感覺非常超現實。」

現場的球迷也為他們瘋狂，球迷伊思力（Joshua Isleib）就說：「這讓棒球變得更有趣了，大多數小孩很難乖乖坐著看兩、三小時的比賽，但香蕉隊的表演會讓孩子目不轉睛。」

香蕉棒球的趣味規則之一是「如果球迷接到界外球，該打者出局！」14歲的卡辛（Elijah Khazin）因此可能成為史上第一位在大聯盟完成「接殺出局」的球迷。

These are the eleven Rules of Banana Ball. Which is your favorite?🍌 pic.twitter.com/iSxBrzxKgQ — Savannah Bananas (@TheSavBananas) 2024年2月22日

薩凡納香蕉隊甚至在5月28日前往迪士尼樂園，不僅參加花車遊行，還拍攝了一支歌舞短片，紀錄他們在園區內打棒球、玩耍的過程，亞力沙德斯說：「我真的非常感恩，是棒球讓我來到這裡，這正是我該在的地方。」

而迪士尼的人物也在31日造訪天使球場，米奇不僅為比賽開始喊出「啟動時鐘」，4局上已經開始比賽，米奇、米妮、高飛狗都還在場上與球員共舞，直到投手投出第一球後才退場，這也是只有香蕉棒球才看得到的有趣畫面。

米奇、米妮、高飛狗都還在場上與球員共舞片段，可至The Savannah Bananas的YouTube頻道觀看。