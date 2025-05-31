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端午節掛艾草驅邪避凶 醫曝「雄黃酒」有毒別喝

記者林佳彣／台北即時報導
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時序入夏，今是端午節，不少家戶在門窗懸掛艾草，驅散病氣與霉運。(記者林佳彣／攝影)
時序入夏，今是端午節，不少家戶在門窗懸掛艾草，驅散病氣與霉運。(記者林佳彣／攝影)

時序入夏，5月31日是端午節，不少華人家戶在門窗懸掛艾草，驅散病氣與霉運，也有人洗艾草浴，古時還會喝雄黃酒避邪除蟲。台北市立聯合醫院大解析，艾草可驅蟲、做針灸用，艾葉能止血、止痛和安胎，但雄黃是毒劇中藥，輕者上吐下瀉，重者器官壞死。

北市聯醫中興院區藥劑科藥師藍靖欣表示，艾草具有特殊的香氣，民間相傳可驅邪避凶，還有驅蟲功能，可以趕走夏天惱人的蚊蟲。

藍靖欣說，艾草的葉子作為中藥材被廣泛地應用，艾葉屬於理血藥物，具有溫經止血、散寒止痛及安胎的功效，需注意不宜長期使用；臨床上，艾葉可治療咳血、便血、月經過多、妊娠出血、月經不調、宮冷不孕、胎動不安、痛風、皮膚濕疹或搔癢等症狀。若有出現這些狀況，須經由中醫師診斷、評估後，可使用艾葉治療。

艾草另有特殊用法「艾灸」，將艾草點燃後，放置在特定穴位或不適的部位。藍靖欣指出，艾灸有溫經通絡、行氣活血、祛濕除寒等功效，適合手腳冰冷、容易感冒、脾胃虛弱和關節酸痛的病人，但不建議皮膚敏感或皮膚較薄者、女性月經期間使用；艾灸應由專業人員操作，不建議自行嘗試。

至於雄黃，藍靖欣提及這是含硫、砷的礦石，具有解毒、驅蟲的作用，可治蟲蛇咬傷、寄生蟲感染及疥瘡。雄黃加熱後，會轉化為劇毒的三氧化二砷，與硫皆是有毒成分，食用可能會對人體造成損害，輕者上吐下瀉，重者危害神經細胞，甚至導致肝、腎、脾及心肌等器官壞死。

她表示，雄黃現今被列為毒劇中藥，使用以外用為主，不宜長期使用，孕婦更是禁用；衛福部也建議民眾，端午節時不要喝雄黃酒。

藍靖欣說，若民眾希望藉由艾草或雄黃達到保健或治療的效果，在使用任何中藥前，應先諮詢合格的中醫師，並依醫師指示，使用安全合法的藥品，切勿輕信偏方或自行購買、使用中藥。

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