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社群瘋傳沃爾瑪員工悄悄換價錢標籤照 可可粉幾乎翻倍

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扛不住關稅成本壓力，零售業龍頭沃爾瑪也開始漲價，有自稱是沃爾瑪的員工在網路上貼出各種商品漲價前後的價錢標籤，指有些漲幅很驚人。沃爾瑪示意圖，和本新聞無關。(新華社)
扛不住關稅成本壓力，零售業龍頭沃爾瑪也開始漲價，有自稱是沃爾瑪的員工在網路上貼出各種商品漲價前後的價錢標籤，指有些漲幅很驚人。沃爾瑪示意圖，和本新聞無關。(新華社)

不甩川普總統要求自行吞下關稅的威脅，零售業龍頭沃爾瑪（Walmart）悄悄調漲日用品的價格。每日郵報（Daily Mail）獨家報導，幾位自稱是沃爾瑪的員工在網路上說他們正在調漲價格，並貼出更換價錢標籤的照片，有些人氣商品的價格甚至增加了80%。

沃爾瑪日前宣布將調漲商品價格，執行長麥米倫（Douglas McMillon）15日在財報電話會議上表示，價格上漲是因為川普對中國商品施加的關稅過高而導致，他們必須在5月底前因應漲價。川普在沃爾瑪宣布漲價後推文表示沃爾瑪應自己吞下，停止把責任推給關稅，他會盯著沃爾瑪。

網路論壇Reddit上近日出現多篇關於沃爾瑪漲價的貼文，多位自稱是沃爾瑪的員工說他們親眼目睹公司將調升商品價格，並貼出員工更換價牌的照片

其中一篇貼文貼出一張照片，知名品牌孩之寶（Hasbro）的娃娃價格從34.97元漲到49.97元，漲幅將近43%；另一篇貼文則指一罐8盎司的可可粉價錢將近翻倍，從3.44元飆升至6.18元。

這些自稱是員工貼出的照片讓人可一窺企業對於川普關稅戰的反應；沃爾瑪從海外進口大量商品，將近六成的商品來自中國，他們這幾個月以來不停示警消費者即將漲價。

川普正對包括食品、玩具和電子產品在內的主要進口產品徵收10%至30%的關稅，目前高於預期的關稅都暫時停止，白宮正和多個國家進行談判，但國內的賣場店家已經開始調升價格。

有網友說香蕉現在每磅售價從50美分漲到54美分，漲幅達8%；零售分析師表示，這聽起來可能不多，但如果從農產品到服裝、電子產品和家居用品這些進的民生必需品也出現類似的漲價，消費者很快就會感受到壓力。

英國數據分析公司Global Data的桑德斯（Neil Saunders）說，所有種類的商品都將被關稅影響，進口農產品將受到嚴重衝擊，因為它們利潤低，成本需要轉嫁。

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