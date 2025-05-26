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怎樣料理蘆筍最美味？大廚教學兩手法不輸米其林餐廳

編譯潘勛／即時報導
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名廚表示，要讓蘆筍成為盤中一道亮點菜色，最推薦煸炒料理。示意圖。（取材自pexels.com@Photo By: Kaboompics.com）
名廚表示，要讓蘆筍成為盤中一道亮點菜色，最推薦煸炒料理。示意圖。（取材自pexels.com@Photo By: Kaboompics.com）

想在膳食中多些蔬菜嗎？蘆筍是很好的入手蔬菜，不僅營養豐富，只要料理合宜還絕對可口。加州「四季酒店」(Four Seasons Hotel)執行大廚波蘭尼斯(Hugo Bolaños)建議煸炒(Sautéing)、熱燙(blanching)手法，再加檸檬汁，保證色香味俱全。

「每日餐點」(Daily Mail)報導，談到蘆筍，波蘭尼斯表示首先該試的料理法就是煸炒，能讓滋味大增，原因在能完整釋放籚筍內部甜味。換句話說，如果要讓單一蔬菜當一道菜，而不是盤中配料，就該用煸炒法。

熱鍋煸炒蔬菜，菜會變成棕色，加深滋味及香味。就蘆筍來說，會強化它的質樸及甘甜，外表濃厚還帶點燒炙、焦化的香氣。

想要讓煸炒過的蘆筍更美味，只需要加一點檸檬汁。波蘭尼斯表示，蘆筍加檸檬汁是絕配，最後再捻一撮鹽灑上去就大功告成。

如果想嘗試煸炒以外的手法，波蘭尼斯建議用法式熱燙，那是他在巴黎米其林三星餐廳Alain Ducasse工作時學到的烹飪法。法式熱燙指的是把食材短暫浸入熱水，再投入冰水，袪除任何殘留的烹飪手法。

波蘭尼斯表示，熱燙蘆筍前，先加一些檸檬切片到滾水中，再灑點海鹽，把蘆筍投入燙一分鐘，如此快煮可以保存蘆筍的鮮綠、又脆又軟的質地。

第二步是把蘆筍投入冰水，「可以鎖住驚人的顏色」。

波蘭尼斯指出，熱燙法只保留蘆筍的葉綠素，而提升其自然甜味，同時還讓蘆筍看來新鮮，吃起來開胃，畢竟大家可不想自己煮上桌的蘆筍看來焦黃無生氣。

如果想要換種吃法，波蘭尼斯也建議可以把熱燙過的蘆筍冷藏起來，再加進沙拉裡，不然就上燒烤架，來一點煙薰的變化。無論你怎麼做熱燙蘆筍，大家肯定會驚艷其滋味美妙。

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