速食便宜？ 西岸這2城最貴 快餐店員工吃不起

就像一呎長的5元Subway 潛艇堡一樣，便宜快餐可能很快就要變成過去式了 。(美聯社)

就像一呎長的5元潛艇堡一樣，便宜快餐可能很快就要成為過去式了 。

網路貸款市場LendingTree最新報告指出，美國大都市的普通快餐已進入二位數價位，要11.56元才買得到。最貴的是舊金山，平均一份要13.88元，其次為西雅圖，13.48元。俄亥俄州 的哥倫布，平均10.01元，算是最便宜的大都市快餐。

快餐也許不太健康，卻是最經濟實惠的「飽餐一頓」，溫蒂的「大個袋」（ "Biggie Bag"）或麥當勞 的「超值餐」（"McValue"）等，都設法不到10元就讓人吃飽，可是隨著經營成本和通膨指數上升，漢堡、炸雞塊和薯條讓越來越多人「吃不起」。

FinanceBuzz財經網站說，快餐價格10年來漲了39%到100%，例如，麥當勞雙層牛肉堡2014年價格為1.19元，2024年漲到3元。

Bankrate調查發現，經濟不確定性增高，39%美國人打算以節衣縮食因應，外食的支出自然也要縮減。麥當勞今年第一季的營收就下跌了3.6%，關稅是它生意趨緩的主因。

麥當勞執行長肯普辛斯基(Chris Kempczinski)說，對經濟前景的焦慮感，顯然壓在中低收入 階層人民的心頭。

而漸感吃不起快餐的，就有在快餐店供職的低薪勞工。 LendingTree指出，快餐店勞工的平均時薪是15.07元，把所有生活成本列入計算，這表示他們要比全國平均收入的勞工付出兩倍多的時間，才能賺到一份快餐。

LendingTree的首席消費者財務分析師舒爾茲(Matt Schulz)說，沒人會想靠在快餐店打工致富，但打工的薪資低到無法養活自己，委實令人不安。

舒爾茲團隊提出的報告顯示，快餐店員工三餐都買自家店裡的食物過日子的話，40%的薪水都會進入老闆的口袋，只剩60%可用。