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相戀7年貴州女胖到350斤 夫：不怕別人嘲笑

中國新聞組／即時報導
貴州遵義一對夫妻相愛七年，女方從168斤胖到350斤。(視頻截圖)
貴州遵義一對夫妻相愛七年，女方從168斤胖到350斤。(視頻截圖)

貴州遵義一對相差9歲（女大男小）的夫妻相愛七年，女方從168斤胖到350斤(約463磅)，體重最高達480斤，目前二胎已四個多月。男子5月20日表示，其妻子因為是易胖體質，生完孩子才胖到400多斤。對此，有網友說，「一場大病就知道錯」。

綜合紅星新聞、晨視頻、瀟湘晨報報導，丈夫回應相關質疑表示，不怕別人嘲笑，自己開心就好，妻打算生完二胎後減重

對此，網友紛紛表示，「這或許別人口中『愛的膨脹』了吧」、「我嫂子懷孕胖到180斤，孩子生下來5斤多，而且我嫂子確實是易胖體質，當然也跟她不愛動有關，你說不愛動吧，愛逛街，孕晚期逛街一點都不累」、「應該還是吃太多了，我懷孕時一動就暈，很少動。但我胃口也不好，吃得少，所以也就胖了20多斤。除了打的上下班走一小段路，其他零運動」、「我也是，懷孕時易餓，吃的都被自己吸收了，孩子生出來沒多大點」。

但也有不少網友表示，「雖然我也喜歡我老婆胖一點，但到這個程度就會影響健康了，最好還是督促一下她想辦法減肥吧。愛是相互依靠，幫助她健康的生活也是被她依靠的一種」、「是獵奇的病態心理在作怪吧，不要拿自己的健康、生命開玩笑。後悔了，就無藥可治了」、「不是為了別人不笑你，最該為了自己愛的人，更為了自己的健康必須減下來！我是不想太早離開我愛的人，太胖害怕生大病，所以下定決心減了15公斤，整個人都輕鬆了！現在保持三年了！」、「一場大病就知道錯」、「說句不中聽的話，人這輩子吃多少飯是有定數的，早吃完早走。肥胖實質是一種疾病，它會嚴重損傷臟器和心血管系統」。

還有網友說，「和前男友在一起時每天就是吃吃吃，他說我就是要讓你胖，胖到別人都不搶你，我多安心」。

貴州遵義一對夫妻相愛七年，女方從168斤胖到350斤。(視頻截圖)
貴州遵義一對夫妻相愛七年，女方從168斤胖到350斤。(視頻截圖)

減重

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