網傳麥當勞有「治偏頭痛套餐」 專家說真的有效

網路流傳頭痛時到麥當勞點一份薯條和一杯可樂就能緩解症狀，專家解釋這餐點可以舒緩頭痛的原因。麥當勞餐點示意圖。(美聯社資料照)

網友流傳麥當勞 有「治偏頭痛套餐」，偏頭痛時到麥當勞點一份大薯和一杯大杯可樂，吃完之後頭痛不藥而癒，但也有網友說可樂要點健怡可樂才有用；專家解釋這兩項食物的成分的確可以緩解頭痛，偶爾為之不會太糟，但不應變成一種習慣。

紐約郵報（New York Post）報導，TikTok 網友米莉（Milly Hancock）近日上傳一段影片，她說她的頭已經痛了兩天，所以她到麥當勞點TikTok上流傳的治頭痛套餐；影片累積超過4百萬次瀏覽。

很多人在米莉的影片下留言表示認同。一名網友說這份餐點說穿了就是咖啡因跟鹽巴，但她每次只要犯頭痛或快發作時點一份，頭痛馬上就消失了，另一人說他每次頭痛一定這樣吃，先吃一顆頭痛藥，再喝一口健怡可樂，頭痛馬上痊癒。

也有網友說，不要點健怡可樂，應該要點含糖可樂，再點一份鹹食，配布洛芬（ibuprofen）就能治療頭痛，但也有網友對於這方法提出質疑，認為若咖啡會讓頭痛加劇，為什麼可樂可以緩解頭痛。

報導指出，可樂中的咖啡因有緩解疼痛的功效，特別是和其他舒緩疼痛的藥如布洛芬同時服用。芝加哥若許大學醫學中心（Rush University Medical Center）頭痛專家沃克（David Walker）說，咖啡因可在短時間內緩解偏頭痛，因此可樂可以舒緩頭痛這一點都不稀奇。

很少有人說鹹食有時對身體有益，偏頭痛是因為缺乏如鈉等礦物質所導致，而大薯上的鹽巴正好可以做為電解質來源。

報導指出，每個人的身體和狀況不同，頭痛的成因也不一樣，這個麥當勞偏方不一定適用於每一個人，如果有效偶爾嘗試沒關係，但不該變成習慣。

神經科醫師羅賓斯（Matthew Robbins）說，如果有人吃了大薯喝了可樂發現頭不痛了，那恭喜他們，但若有人常常使用也有效，並不代表你也適用，或你用也一定有效。